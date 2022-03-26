Çin'deki uçak kazasında 132 can kaybı - Son Dakika
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Çin'deki uçak kazasında 132 can kaybı

26.03.2022 21:51
Çin'deki uçak kazasında 132 can kaybı

Çin'de yolcu uçağının düşmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonrası yetkililer, 132 yolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çin'de yolcu uçağının düşmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonrası yetkililer, 132 yolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Wuzhou şehri yakınlarında Doğu Çin Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı geçtiğimiz Pazartesi günü düşmesinin ardından Çin Sivil Havacılık İdaresi, uçakta 9'u mürettebat olmak üzere 132 kişinin bulunduğunu açıklamıştı. Kaza sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Sivil Havacılık İdaresi kurtarma ekiplerinin şimdiye kadar uçakta hayatını kaybeden 120 kişinin kimliğinin DNA analizi yapılarak tespit edildiğini açıkladı. Uçakta bulunan 132 yolcunun da hayatını kaybettiğini doğrulayan yetkililer, uçakta bulunan 2'nci kara kutunun bulunması için ise çalışmaların hala devam ettiğini açıkladı.

Uçak enkazında, geçtiğimiz Çarşamba günü ilk kara kutu bulunmuş ve incelemeye alınmıştı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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