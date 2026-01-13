Çin'den ABD'ye İran Vergisi Tepkisi - Son Dakika
Ekonomi

Çin'den ABD'ye İran Vergisi Tepkisi

13.01.2026 08:16
Çin, ABD'nin İran ile iş yapan ülkelere ek gümrük vergisi getirmesine karşı gerekli önlemler alacak.

Çin, ABD'nin İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmesine tepki gösterdi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Pekin yönetiminin her türlü yasa dışı tek taraflı yaptırıma karşı olduğunu ve meşru haklarını ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iş yapan ülkelerin ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranında gümrük vergisi ödeyeceğini açıklamıştı.

ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Trump, kararının "kesin ve nihai" olduğunu vurgulayarak derhal yürürlüğe girdiğini bildirmişti.

Kararın, İran ile büyük miktarda ticaret yapan Çin'i olumsuz etkilemesi bekleniyor. İran'ın dış ticaretinde yüzde 30 ile en büyük paya sahip Çin, ülkenin petrol ihracatının yüzde 90'ını satın alıyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:03
