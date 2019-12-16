Çin'den diplomatlarını sınır dışı eden ABD'ye tepki - Son Dakika
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Çin'den diplomatlarını sınır dışı eden ABD'ye tepki

7 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çinli diplomatları "casusluk faaliyetine karıştıkları iddiasıyla" sınır dışı etmesine tepki göstererek bu ülkenin eleştirilerinin gerçeklerle bağdaşmadığını bildirdi.

Çin'den diplomatlarını sınır dışı eden ABD'ye tepki, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Çinli diplomatları "casusluk faaliyetine karıştıkları iddiasıyla" sınır dışı etmesine tepki göstererek bu ülkenin eleştirilerinin gerçeklerle bağdaşmadığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD tarafının Çinli diplomatlara yönelik "casusluk" eleştirilerinin temelsiz olduğunu dile getirerek Washington yönetimini protesto ettiklerini söyledi.

Gıng, "ABD'yi bir an önce hatasını düzeltmeye, ilgili kararı iptal etmeye, Çinli diplomatların Viyana Sözleşmesi'ne göre haklarını korumaya çağırıyoruz." ifadelerini kullanarak karşılıklı diplomatik ilişkilerin Viyana Sözleşmesi'ne göre kurulduğunu hatırlattı.

ABD'nin New York Times gazetesi, dün, Çin'in Washington Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatın eylül ayında ABD'de bulunan bir askeri bölgeye giriş izni bulunmadığı halde girdiğini ve bunun sonucunda diplomatların sınır dışı edildiğini yazmıştı.

Haberde, söz konusu iki diplomatın eşlerinin de içinde bulunduğu bir araçla geldiği Virginia eyaletindeki askeri üssün kontrol noktasında durdurulduğu ancak diplomatların bölgeye giriş izinleri bulunmamasına rağmen yoluna devam ettiği kaydedilmişti.

Amerikalı yetkililer ise yaşanan olayın bu kadar masum olduğuna inanmadıklarını ve Çinli diplomatların güvenliği test etmek için üsse girmeye çalışmış olabileceğini açıklamıştı.

ABD, en son 1987'de Çin'in Washington Büyükelçiliğindeki iki diplomatını sınır dışı etmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:18 Kaynak: AA
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