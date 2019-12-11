Çin'den getirilen kaçak 23 ton kuzu ciğeri yakalandı - Son Dakika

Mersin'e Çin'den getirilen kuzu ciğeri, Türkiye'ye tavuk kırıntısı olarak sokulmaya çalışılırken ele geçirildi. İthalatı yasak olan kuzu ciğerini Türkiye'ye kaçak yollarla sokmaya çalışan ve onlara yardım ettikleri iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarla transit ticaret kapsamında getirilecek ürünlerde usulsüzlük yapılacağı bilgisini aldı. Yapılan çalışmaların ardından 3 Aralık günü operasyon için harekete geçildi. Aralarında gümrük muayene ve muhafaza memurlarının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Emniyette 3 gün süren sorgulamanın ardından Mersin Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen kişilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NASIL OLDU

Mersin'de geçen yıl şirket kuran Lübnanlı Mohammed A. ve Amira A., Çin'den kuzu ciğeri aldı. 23 bin 200 kilogram ciğer, Çin gümrüğünden çıkarılırken tavuk kırıntısı olarak beyan edildi ve transit ticaret kapsamında Mersin üzerinden Lübnan'a gönderileceği belirtildi. Gemi ile Mersin Limanı'na getirilen ciğer yüklü konteyner soğuk hava deposuna konuldu. Yerine, önceden depoya getirilen tavuk kırıntısı yüklendi. Tavuk kırıntısı bulunan son konteynerlere yüklenmek üzereyken polis operasyon yaptı. Ele geçirilen 23 bin 200 kilogram ciğerin, kilogramının 75-80 liradan satılacağı öğrenildi.

(İHA)