Çin'in Ulusal Halk Kongresinin (NPC), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı gruplarla etkin mücadelede ulusal güvenliği güçlendiren mevzuat çıkarmasına izin verecek bir karar tasarısı sunacağı bildirildi.

South China Morning Post'un haberine göre, Çin'in en büyük yasama meclisi olan NPC'nin yasama organının söz konusu tasarıyı yarın ele alması bekleniyor.

Çin'in bu adımla, ayrılıkçı ve yıkıcı faaliyetlerle terörizmi yasaklayacak yeni bir ulusal güvenlik yasası çıkarmayı amaçladığı belirtiliyor.

Bu girişimin, geçen yıl aylarca demokrasi yanlısı protestolara sahne olan Hong Kong'da ve uluslararası alanda tepkiye yol açmasının beklendiği kaydediliyor.

Pekin yönetiminin, Hong Kong'un kendi güvenlik yasasını meclisten geçiremeyeceğine ve NPC'nin sorumluluğu alması gerektiğine karar verdiği ifade ediliyor.

Hong Kong'ın eylülde seçimlere gideceği ve demokrasi yanlısı partilerin başarılı olması durumunda hükümetin bu yasayı engelleyebileceğine dikkat çekiliyor.

Yasa, Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştirecek

Çin'in Hong Kong'daki İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, Hong Kong'daki hükümet karşıtı gruplara yönelik "dış müdahale, bağımsızlık yanlısı güçler ve radikal şiddetle mücadele etmek için ulusal güvenlik yasasının çıkarılması" gerektiğini açıklamıştı.

Çin hükümetince 2003'te Hong Kong'da çıkarılması talep edilen yasaya karşı bölgede kitlesel protesto hareketleri düzenlenmiş, Pekin yönetimi geri adım atmak durumunda kalmıştı.

Hong Kong'un temel yasasının 23'üncü maddesi, yerel hükümetin gerekli görmesi durumunda, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanete karşı kanunlar çıkarmasını öngörüyor.

Söz konusu "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası", bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştirecek en önemli yasa olarak değerlendiriliyor.