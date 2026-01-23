Çin’den İran’a Barış Çağrısı

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İran'ın ulusal istikrarını koruması temennisinde bulunarak, tüm taraflara barışı el üstünde tutma, itidalle hareket etme ve farklılıkları diyalog yoluyla çözüme kavuşturma çağrısında bulundu.
Guo cuma günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a doğru "devasa" bir filonun yola çıktığı şeklindeki açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
