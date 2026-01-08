Çin'den Japon Militarizmine Karşı Uyarı - Son Dakika
Çin'den Japon Militarizmine Karşı Uyarı

08.01.2026 13:04
Çin Savunma Bakanlığı, Japon militarizmine karşı uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, uluslararası topluma Japon militarizminin yeniden canlanmasına engel olmak üzere birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Zhang perşembe günkü basın toplantısında Japon hükümetinin askeri alandaki son adımları ve hükümet yetkililerinin konuyla ilgili açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Zhang, Güneydoğu Asya ülkeleri de dahil olmak üzere uluslararası toplumun tutarlı bir biçimde Japonya'nın askeri ve güvenlik alanlarındaki olumsuz adımlarına yönelik eleştirilerini yüksek sesle dile getirdiğini belirtti.

Zhang, Japonya'nın geçmişteki suçlarından dolayı pişmanlık sergileyip askeri yığınak yapma konusunda ihtiyatlı davranmak yerine, askeri genişlemesini hızlandırmak için çeşitli bahaneler uydurduğunu, cüretkar şekilde yıkıcı silahlar ihraç ettiğini ve küresel muhalefete rağmen nükleer silahlanma çığırtkanlığı bile yaptığını söyledi.

Bu tür eylemlerin Japonya'daki sağcı güçlerinin yeniden silahlanma ve militarizmi canlandırma konusundaki kötü niyetini daha net bir biçimde ortaya çıkardığını kaydeden Zhang, "Barış yanlısı tüm ülke ve halklar, Japon hükümetinin gizli niyetlerini görmeli ve Japon militarizminin yeniden canlanmasını önlemek, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzeni korumak ve hem bölge hem de dünyadaki barış ve istikrarı savunmak üzere birlikte çalışmalıdır" dedi.

Kaynak: Xinhua

