Çin'den Japonya'ya Tarihle Yüzleşme Çağrısı

Çin, Japonya'da Başbakan Takaiçi Sanae ve iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) seçim zaferinin ardından Tokyo'ya tarihle yüzleşme ve militarizmden uzak durma çağrısını yineledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Japonya'daki erken genel seçim ve bunun ikili ilişkilere nasıl etkileyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erken genel seçimin Japonya'nın iç işi olduğunu ifade eden Sözcü Lin, ancak ülkedeki derin problemlerin ve mücadelelerin, seçim sürecinin yansıttığı düşünce yapısı ve eğilimlerin, gerek uluslararası toplum gerekse de Japonya'nın vizyoner insanları tarafından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Lin, yakın tarihin derslerinin hafızalarda taze olduğunu ve görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Japonya'yı yöneten otoritelere, uluslararası toplumun endişelerini göz ardı etmek yerine bunlarla yüzleşmeye, militarizme dönmek yerine barışçı kalkınma yoluna bağlı kalmaya çağırıyoruz." dedi.

Japonya'nın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri kuran 4 Siyasi Belge'deki taahhütlerine bağlı kalması gerektiğinin altını çizen Lin, "Eğer Japonya'nın aşırı sağcı güçleri durumu yanlış değerlendirir ve istedikleri gibi hareket ederlerse, Japon halkı bunu reddedecektir, uluslararası toplum da kararlı tepki gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Takaiçi'ye Tayvan ile ilgili sözlerini geri alma çağrısı

Lin, Çin'in Japonya'ya dair siyasetinin bir seçimle değişmeyeceğini kaydederek, Başbakan Takaiçi'nin Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini ima eden sözlerini geri almasında ısrarcı olduklarının altını çizdi.

Başbakan Takaiçi'yi hatalı beyanlarını çekme ve Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temelini koruma konusunda samimiyet göstermeye çağıran Lin, şunları söyledi:

"Japonya'yı yöneten otoritelere mesajımız şu, Çin'in halkının ulusal çıkarlarını koruma, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını ve savaş sonrası uluslararası düzeni savunma ve Çin karşıtı güçlerin tüm provokasyonlarını ve umarsız eylemlerini boşa çıkarmaya yönelik sarsılmaz iradesi değişmeyecektir."

"Tarihi unutmak ihanettir"

Sözcü Lin, Başbakan Takaiçi'nin seçimin ardından ülkesinde bir televizyona verdiği mülakatta, Japonya'nın, 2. Dünya Savaşı sırasında işlenen savaş suçları nedeniyle yargılanan bazı askerlerin mezarlarının bulunduğu tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret edeceği açıklamasını da yorumladı.

Yasukuni Tapınağı'nı "Japonya'nın militarist saldırganlık savaşının sembolü ve ruhani aracı" olarak niteleyen Lin, burada A sınıfı savaş suçlusu 14 kişinin mezarlarının bulunduğuna hatırlatarak, "Yasukuni Tapınağı'na ilişkin sorunun doğasında Japonya'nın askeri saldırganlık tarihi ile gerçekten yüzleşip yüzleşemeyeceği meselesi var. Bu insan vicdanı ile ilgili olduğu kadar, Çin-Japonya ilişkilerinin siyasi temeli ve Japonya'nın güvenilirliği ile de ilgili." değerlendirmesinde bulundu.

Lin, bu yılın, 2. Dünya Savaşı sonrası Japon savaş suçlularının yargılandığı Tokyo Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılamaların başlamasının 80. yıl dönümü olduğunu anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihi unutmak ihanettir. Japonya, kendi saldırganlık geçmişi ile açıkça yüzleşmeli ve bunun üzerine derin şekilde düşünmeli. Yasukuni Tapınağı gibi tarihsel meselelerde ihtiyatlı olmalı, tarihin tekerrür etmemesi için militarizmden gerçek eylemlerle kesin olarak ayrılmalıdır."