Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı Çin'in Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen şehrinde yaptığı konuşmasının son 10 dakikasında defalarca öksürdüğü görüldü.
Devlet televizyonunun ise Başkan Cinping'in öksürdüğü sırada kameranın açısını dinleyenlere çevirdiği ifade edildi. Öte yandan Cinping'in defalarca öksürmesinin, başkanın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açtığı belirtildi. Konuşmayı yayınlayan devlet televizyonu yayını kesti.
Son Dakika › Dünya › Çin Devlet Başkanı Şi'yi öksürük tutunca devlet televizyonu yayını kesti - Son Dakika Dünya