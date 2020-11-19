- Çin Devlet Başkanı Xi'den, uluslararası topluma çağrı- Xi, uluslararası toplumu krize birlikte yanıt vermeye çağırıyor - Son Dakika

- Çin Devlet Başkanı Xi'den, uluslararası topluma çağrı

Xi, uluslararası toplumu krize birlikte yanıt vermeye çağırıyor

PEKİN - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Covid-19'u yenmek ve küresel toparlanmayı teşvik etmek için uluslararası toplumun krize birlikte yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Asya-Pasifik Ekonomik İş Birliği CEO'su Diyaloglarında yaptığı açılış konuşmasında video bağlantısı aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Xi, konuşmasında "Barış ve kalkınma, günümüzün temel eğilimi olmaya devam ediyor. İş birliği yoluyla zorlukların üstesinden gelmek, uluslararası toplumda bizim için ilerlemenin tek yoludur. Bu salgın, ülkelerin çıkarlarının iç içe geçtiğini ve insanlığın ortak bir menfaati paylaştığını bir kez daha gösteriyor. Dünyamız paylaşılan bir geleceği olan bölünmez bir topluluktur. Virüsü yenmek ve küresel iyileşmeyi teşvik etmek için bu krize birlikte yanıt vermeli ve testi karşılamalıyız" dedi.

Xi ayrıca uluslararası toplumu, daha yakın iş birliği yoluyla açık bir dünya ekonomisi inşa etmek için çaba göstermeye çağırarak, "Tüm ülkeler birbirine dikkat etmeli, ortaklık ruhu içinde hareket etmeli ve bu zor zamanları birlikte atlatmalı. Politika iletişimini ve koordinasyonunu artırmalı, Covid-19'a karşı çok yönlü küresel iş birliğini yoğunlaştırmalı ve küresel ekonomiyi açık tutmalıyız. Bunu yaparak virüsü erken bir tarihte yenebilir ve herkes için sağlam, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir büyüme sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

APEC İş Danışma Konseyi Malezya delegasyonu "APEC Yeniden Hayal Edildi: Covid-19 Sonrasında Öncelikler" teması altında foruma ev sahipliği yapıyor.