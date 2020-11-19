- Çin Devlet Başkanı Xi'den, uluslararası topluma çağrı- Xi, uluslararası toplumu krize birlikte yanıt vermeye çağırıyor - Son Dakika

- Çin Devlet Başkanı Xi'den, uluslararası topluma çağrı- Xi, uluslararası toplumu krize birlikte yanıt vermeye çağırıyor

19.11.2020 13:28

- Çin Devlet Başkanı Xi'den, uluslararası topluma çağrı Xi, uluslararası toplumu krize birlikte yanıt vermeye çağırıyor Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Covid-19'u yenmek ve küresel toparlanmayı teşvik etmek için uluslararası toplumun krize birlikte yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

- Çin Devlet Başkanı Xi'den, uluslararası topluma çağrı

Xi, uluslararası toplumu krize birlikte yanıt vermeye çağırıyor

PEKİN - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Covid-19'u yenmek ve küresel toparlanmayı teşvik etmek için uluslararası toplumun krize birlikte yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Asya-Pasifik Ekonomik İş Birliği CEO'su Diyaloglarında yaptığı açılış konuşmasında video bağlantısı aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Xi, konuşmasında "Barış ve kalkınma, günümüzün temel eğilimi olmaya devam ediyor. İş birliği yoluyla zorlukların üstesinden gelmek, uluslararası toplumda bizim için ilerlemenin tek yoludur. Bu salgın, ülkelerin çıkarlarının iç içe geçtiğini ve insanlığın ortak bir menfaati paylaştığını bir kez daha gösteriyor. Dünyamız paylaşılan bir geleceği olan bölünmez bir topluluktur. Virüsü yenmek ve küresel iyileşmeyi teşvik etmek için bu krize birlikte yanıt vermeli ve testi karşılamalıyız" dedi.

Xi ayrıca uluslararası toplumu, daha yakın iş birliği yoluyla açık bir dünya ekonomisi inşa etmek için çaba göstermeye çağırarak, "Tüm ülkeler birbirine dikkat etmeli, ortaklık ruhu içinde hareket etmeli ve bu zor zamanları birlikte atlatmalı. Politika iletişimini ve koordinasyonunu artırmalı, Covid-19'a karşı çok yönlü küresel iş birliğini yoğunlaştırmalı ve küresel ekonomiyi açık tutmalıyız. Bunu yaparak virüsü erken bir tarihte yenebilir ve herkes için sağlam, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir büyüme sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

APEC İş Danışma Konseyi Malezya delegasyonu "APEC Yeniden Hayal Edildi: Covid-19 Sonrasında Öncelikler" teması altında foruma ev sahipliği yapıyor.

- Çin Devlet Başkanı Xi'den, uluslararası topluma çağrı- Xi, uluslararası toplumu krize birlikte yanıt vermeye çağırıyor
- Çin Devlet Başkanı Xi'den, uluslararası topluma çağrı- Xi, uluslararası toplumu krize birlikte yanıt vermeye çağırıyor
- Çin Devlet Başkanı Xi'den, uluslararası topluma çağrı- Xi, uluslararası toplumu krize birlikte yanıt vermeye çağırıyor
- Çin Devlet Başkanı Xi'den, uluslararası topluma çağrı- Xi, uluslararası toplumu krize birlikte yanıt vermeye çağırıyor

Koronavirüs, Şi Cinping, Xi Jinping, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Çin Devlet Başkanı Xi'den, uluslararası topluma çağrı- Xi, uluslararası toplumu krize birlikte yanıt vermeye çağırıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! AK Partili Turan: Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisini edindim Tanımadığı biri tarafından kafasına bıçak saplanan adam, 3 gün sonra işe döndü Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu HES kodu zorunluluğu esnaf için yeni bir kazanç kapısı oldu Bursaspor'da 15 futbolcu sokağa çıkma yasağına takılıyor Türk bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma 25 Aralık'tan önce başlayabiliriz Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti         
14:02
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birinci dönem sınavları iptal olmadı, 31 Aralık'tan sonra yapılacak         
13:31
Son Dakika! TBMM'ye saldırı düzenlemek isterken yakalanan DHKP-C'li Mulla Zincir 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi Son Dakika! TBMM'ye saldırı düzenlemek isterken yakalanan DHKP-C'li Mulla Zincir 23 yıl 42 ay, Eylem Yücel 22 yıl 42 ay hapse mahkum edildi         
13:24
Ayhan Akman'dan, yeğeni Ali Akman için transfer yanıtı: Fatih Terim'e sözümüz var Ayhan Akman'dan, yeğeni Ali Akman için transfer yanıtı: Fatih Terim'e sözümüz var         
13:02
Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim         
11:36
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı         
10:56
Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları Tuğba Ekinci, genç sunucuyla aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz'a öfke kustu: Şımartmayın yaşlanmış insanları         
10:46
Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu         
10:02
Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var         
09:46
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Yangında ailesini yanmaktan kurtardı, kendisi yanarak hastanelik oldu Yangında ailesini yanmaktan kurtardı, kendisi yanarak hastanelik oldu         
09:41
Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada         
09:23
Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti Genç müzisyen Şahan Dinç, maganda kurşunu yüzünden gözünü kaybetti         
09:20
Herkes Marmara'daki olası depremi İstanbul'da beklerken uzman isim farklı bir kenti işaret etti Herkes Marmara'daki olası depremi İstanbul'da beklerken uzman isim farklı bir kenti işaret etti         
08:38
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah tehdit: İntikamımızı alacağız         
07:38
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 14:09:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Çin Devlet Başkanı Xi'den, uluslararası topluma çağrı- Xi, uluslararası toplumu krize birlikte yanıt vermeye çağırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei