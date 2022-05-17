Çin Dışişleri Bakanı Güney Kore'nin Yeni Dışişleri Bakanı ile Video Bağlantısıyla Görüştü

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazartesi günü, Güney Kore'nin yeni Dışişleri Bakanı Park Jin ile video bağlantısıyla görüştü. Çin'in Güney Kore ile ilişkilerini her zaman stratejik ve geniş kapsamlı bir perspektiften gördüğünün altını çizen Wang, ikili ilişkilerde iyi ve kötü zamanlardan geçilerek sıçramalı bir gelişme elde edildiğini, bunun her iki halkın da çıkarına olduğunu ve bölgesel istikrar ve refaha katkı sunduğunu söyledi. Wang, Çin ve Güney Kore'nin birbirlerinin kalkınma yollarına, temel çıkarlarına ve kültürel geleneklerine daima saygı duyduklarını belirterek son 30 yılda Çin ile Güney Kore arasındaki ticaretin 50 kattan fazla arttığını ve karşılıklı yatırımların 100 milyar ABD dolarını aştığını söyledi.

Wang, "İki taraf da birbirine eşit düzeyde ve karşılıklı çıkarlara dayanan bir uygulamaya dönük işbirliğiyle ortak kalkınma ve refaha ulaştı" dedi. Wang'a göre Kore Yarımadası'nda tüm tarafların çabaları sayesinde genel olarak huzur korundu ve bu sayede iki ülkenin ve bir bütün olarak da bölgenin kalkınması için gerekli ortam sağlandı. Wang, iki ülkenin 30 yıl önce Soğuk Savaş'ın prangalarından kurtularak işbirliğinde yeni bir sayfa açtıklarını söyleyerek şunu ekledi: "Bugün, bölgenin açık ve kapsayıcı tutulması, Soğuk Savaş'ın risklerine karşı korunması ve kamplaşmaya karşı çıkılması Çin'in ve Güney Kore'nin temel çıkarlarına hizmet eder." Wang, "(Şu anda) yeni bir başlangıç noktasında dururken, doğru istikameti seçip Çin-Güney Kore ilişkilerinin daha büyük bir gelişme gösterdiği yeni bir 30 yıl yaratmalıyız" dedi. Wang iki tarafın da her seviyede diyalog mekanizmasını kullanmaları, sorunsuz ve kaliteli bir siyasi ve diplomatik iletişimi muhafaza etmeleri, aralarındaki anlayışı güçlendirmeleri, işbirliğine katkı sunmaları ve farklılıkları yönetmeleri telkininde bulundu.

Wang, ayrıca her iki tarafın da kendi bireysel ve müşterek çıkarlarına dayanarak hareket etmeleri,"ayrışma" ve "ipleri koparma" gibi negatif eğilimlere direnmeleri ve küresel sanayi zincirinin ve tedarik zincirinin istikrar ve pürüzsüz işleyişini devam ettirmeleri gerektiğini söyledi. Wang, halklar arasında müşterek anlayışı artırmak ve yanlış anlamaları azaltmak için daha yakın halktan halka alışverişte bulunulması çağrısı da yaptı. Wang, Çin'in Güney Kore'nin dünya barış ve refahında daha yapıcı bir rol oynadığını görmekten mutlu olduğunu ve iki ülkenin, Asya'nın ve gelişmekte olan piyasaların müşterek çıkarlarının korunması ve çalkantılı ve değişken zamanlara istikrar ve kesinlik katkısı sunulmasında Güney Kore ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Park Jin ise Güney Kore'nin Çin ile ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiğini ve Çin ile karşılıklı saygı ve işbirliği ruhuna dayalı daha sağlıklı ve olgun bir ikili ilişki kurmaya istekli olduğunu söyledi.

Park Jin, Güney Kore'nin her zaman tek Çin ilkesine bağlı olduğunu da sözlerine ekledi. Güney Kore'nin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yıl dönümünü; yüksek düzeyli alışverişin korunması, ekonomik ve ticari işbirliğinin derinleştirilmesi, halktan halka alışverişin artırılması ve ikili ilişkilerin yeni bir düzeye taşınmasında yeni bir başlangıç noktası olarak görmeyi umduğunu belirten Güney Koreli bakan ülkesinin, Çin'in Kore Yarımadası sorunu hakkında önemli ve yapıcı bir rol oynamasını takdir ettiğini ve bunun devamını umduğunu sözlerine ekledi. İki taraf ayrıca Kore Yarımadası'nda yaşanan son değişiklikler ve iki tarafı ilgilendiren uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.