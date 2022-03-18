ÇİN'E BAKIR YERİNE KALDIRIM TAŞI GÖNDEREN ŞÜPHELİLERDEN 3'ÜNE TAHLİYE - Son Dakika

İSVİÇRE merkezli firmanın, Türk şirketiyle anlaşarak İstanbul üzerinden Çin'e göndermek istediği 36 milyon dolarlık bakır külçeleri, kaldırım taşıyla değiştiren 16 kişilik dolandırıcılık şebekesi davasında 3 tutuklu sanık tahliye edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 3 tutuklu 10 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Hakim talimatla ifadesi alınan Ali Memiş'in ifadesini okudu. Kaldırım taşını satan firmanın yetkilisi Ali Memiş, "Çerkezköy'de beton boru ve parke taşı imalatı yapmaktayız. 2020 yılının haziran ayında Muammer isimli şahıs iş yerimize geldi. Bizden bordür taşı almak istediğini beyan etti. Ancak hangi firma için geldiğini söylemedi. Fiyat konusunu görüştü. Görüşme sonrası indirim istemiş bunun üzerine şahsı bana yönlendirdiler. Biz normalde satışlarımızı çek üzerinden yaparız. Şahıs bize çekle değil peşin ödeme yapacağını söyledi. Bu nedenle indirim talep etti. Pazarlık yaptık taşın tanesini 10 TL'den satılması konusunda anlaştık. Satış günü başka bir şahıs geldi elden parayı verdi. Fatura istemediğini söyledi. Faturanın kesilmesini de istemiyordum. Biz kesinlikle faturasız satış yapamayacağımızı beyan ettik ve fatura keseceğimizi söyledik. Bunun üzerine şahıs bize başka bir şirketin bilgilerini verdi. Aynı şahıs yanında 50 bin TL getirmişti. Şahsı tanımadığımız için 50 bin TL kapora aldık. Ertesi gün ödeme gelince biz de malzemeleri gönderdik. Bu şekilde ödeme aldıkça sevkiyatı gerçekleştirdik. Sevkiyatı biz yapmadık şahıslar kendi nakliyeleri ile aldılar. Bu şahıslar bizden 1 milyon 498 bin TL'lik kaldırım taşı aldı. Sevkiyat yaklaşık 40 gün sürdü. Ödemelerin tamamı banka yoluyla resmi bir şekilde yapıldı" dedi.

"KALDIRIM TAŞI BENZERİ BİR EŞYA VARDI"

Tanık Metin Yılmaz ifadesinde, "2010'dan bu yana Marport Liman İşletmeleri A.Ş.'de konteyner memuru olarak çalışıyorum. 2020 yılı Haziran ayında iki konteynerin taşıdığı eşya cinsi belirtilmemişti. Yanımda Bora ve Çağrı ile Tamer Berber vardı. Sorduğumda Çağrı bana konteynerde bakır olduğunu söyledi. Bu iki sanık bana açma kapama tutanağını getirdiler. Konteynırı açtık. Kaldırım taşı benzeri bir eşya vardı. Bakır renge boyanmıştı. Ben bakıra benzetemediğimi söyledim. Konteynır tam açılınca da taşlar ve paletler devrildi. Hasar olduğu için de ben fotoğrafladım. Benim görevim sona ermişti. Üst amirim Eren Acun'a durumu bildirdim. Tutanakta gümrük muayene memurunun imza ve kaşesi vardı. Benden sonra konteynerler mühürlenmiş. Benim işlemler sırasında Bora İbiş ve Çağrı'ya sorduğum soruya verecekleri yanıt işlemi değiştirmezdi. Muayene müdürü onayladıysa gümrük sahası çalışanları konteynerleri kapatır" dedi.Tanık Volkan Kartal, "SGS denetleme şirketinde experim. Mercuria şirketi bize iletişim için Soner Çokyiğit'İn ismini verdi. Soner beyle 1 defa görüştük. Nerede ve nasıl yükleme yapılacağını konuştuk. O bana Ufuk ve Sinan'la iletişime geçmemi söyledi. 1-2 gün sonra da yükleme başladı. Fabrikaya yüklemenin başladığı ilk gün gittim. Ufuk, Sinan, Dursun, Hasan, Sinan vardı. Yüklemede hurdadan dökülmüş bakır külçeler vardı. Yüklemeler 1,5 ayı buldu. Sonra konteynerler kapatıldı mühürleri yapıldı. Tartımları yapıldı. Sonra da parka çekildi. Sahayı terk ettiğimde park halinde bekletiliyorlardı. İlk 15 gün Mercuriya'nın görevlendirdiği yabancı bir şirketin görevlileri yüklemelere eşlik etti" diye konuştu.Cumhuriyet savcısı, tutuklu olan sanıkların Hasan Kayacıköse, Soner Çokyiğit ve Sinan Çokyiğit'in mevcut delil durumundan tutukluluk hallerinin devamını talep etti.Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hasan Kayacıköse, Soner Çokyiğit ve Sinan Çokyiğit'in tahliyelerine ve eksikliklerin giderilmesine karar verdi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar Hasan Kayacıköse ve Soner Çokyiğit hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme olarak özel belgede sahtecilik" 11'er yıl 3'er aydan 33'er yıl 3'er aya kadar, hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar Saime Çokyiğit, Dursun Çokyiğit, Muammer Karaman, Orhan Mollaoğlu, Ferhat Ulusoy, Başak Yeşilbaş, Sinan Çokyiğit, Ufuk Çatalbaş, Tayfun Gıcır, Ramazan Öner ve Vedat Ulusoy'un "örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme olarak özel belgede sahtecilik" suçlarından 9'ar yıl 3'er aydan 29'ar yıl 3'er aya kadar hapsi talep edildi.