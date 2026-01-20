Çin, Filipinler'in Hava Aracını Uzaklaştırdı

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresinde uçuş yapan Filipinler'e ait hava aracını bölgeden uzaklaştırdığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Güney Çin Denizi'nin bulunduğu bölgeden sorumlu Güney Cephe Komutanlığının Sözcüsü Tien Cünli, Filipinler hükümetine ait hava aracının, Çinlilerin "Huangyan Adası" olarak adlandırdığı sığlığın üzerindeki "hava sahasına" izinsiz girdiğini belirtti.

Filipin tarafının, Çin'in egemenliğini, yasalarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunan Sözcü Tien, komutanlığa bağlı hava ve deniz unsurlarının hava aracını kanun ve düzenlemelere uygun olarak uyardığını ve uzaklaştırdığını ifade etti.

Tien, Manila yönetimine bölgedeki hak ihlallerine, tahriklerine ve kışkırtıcı söylemlerine son verme çağrısı yaptı.

Scarborough Sığı

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan deniz bendi Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği sığlık, halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge olma özelliği taşıyor.

Bölgede, 2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüştü. Sürtüşmelerin ardından Çin, resifin kontrolünü ele geçirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.