Çin ve Kuzey Kore arasında yük treni seferleri 5 ay sonra yeniden başladı - Son Dakika
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Çin ve Kuzey Kore arasında yük treni seferleri 5 ay sonra yeniden başladı

26.09.2022 17:22
Çin ve Kuzey Kore arasında yük treni seferleri 5 ay sonra yeniden başladı

Çin ile Kuzey Kore arasında Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan yük treni seferleri, 5 ay aradan sonra yeniden başladı.

Çin ile Kuzey Kore arasında Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan yük treni seferleri, 5 ay aradan sonra yeniden başladı.

Güney Kore'nin Kuzey ile ilişkilerden sorumlu Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore ile Çin arasındaki tren seferlerinin bugün itibarıyla yeniden başladığının gözlendiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin de Pekin'de günlük toplantısında seferlerin başladığı doğrulayarak, "ilgili sınır anlaşmaları ve dostane görüşmeler sonucu varılan fikir birliği ile iki ülke arasında sınır aşırı tren seferlerinin sürdürülmesine karar verildiğini" belirtti.

Kuzey Kore hükümeti konuya dair henüz açıklama yapmazken Güney Kore haber ajansı Yonhap, 10'dan fazla vagonlu bir yük treninin, Çin'in Liaoning eyaletinin Dandong şehri ile Kuzey Kore'nin Pyongan eyaletinin merkezi Sinuiju şehrini Yalu Nehri üzerinden birbirine bağlayan demir yolunda görüldüğünü bildirdi.

Birleşmiş Milletler yaptırımları altında ambargo ve dış ticaret kısıtlamalarına tabi olan Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını dış dünyaya kapatmıştı.

Çin, salgın nedeniyle kapatılan Kuzey Kore demir yolu hattını ocakta hizmete açtığını duyurmuştu fakat nisanda Kuzey Kore'de artan vakalar nedeniyle tren seferleri yeniden kesilmişti.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore, Kuzey Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Kuzey Kore arasında yük treni seferleri 5 ay sonra yeniden başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin ve Kuzey Kore arasında yük treni seferleri 5 ay sonra yeniden başladı - Son Dakika
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