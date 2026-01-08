Çin\'in 15\'inci 5 Yıllık Planı ve Kültürel Fırsatlar Konulu Etkinlik Ankara\'da Düzenlendi

ÇİN Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, 'Çin'in 15'inci 5 Yıllık Planı ve Kültürel Fırsatlar' konulu etkinlik düzenledi. Etkinlikte; Çin'in yeni kalkınma planı kapsamında sosyal, ekonomik, teknolojik ve küresel gelişmeleri değerlendirilerek gelecek hedefleri aktarıldı.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen programa; Çin ve Türk bürokratlar, iş insanları, akademisyenler ve siyasiler katıldı. Etkinlikte, Çin ile diğer ülkeler arasında ticaret, yatırım ve teknoloji alanlarında geliştirilebilecek yeni iş birliği imkanları masaya yatırıldı. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Çin'in 15'inci 5 Yıllık Kalkınma Planı'nın Çin'in ekonomisine ve dünya ticaretine önem vereceğini ifade ederek, "Çin'in önümüzdeki 5 yıllık gelişimi için gerekli planlar yapılmıştır. Bu toplantı, uluslararası toplumların dikkatini çekmiş ve Türkiye'de de ilgi görmüştür" dedi.

ÇİN'İN EKONOMİK HACMİ 140 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Mali ve Ekonomik İşler Komitesi Ofisi Başkan Yardımcısı Han Wenxiu ise Çin'in ekonomik anlamda gelişimine dair bilgilerin ele alındığını ve genel strateji planların uygulamaya konulacağını ifade etti. 1953'ten itibaren 5 yıllık planla başlanan ve 2025 yılına kadar 15 kez uygulandığını vurgulayan Wenxiu, geçen 5 yıl içerisinde Çin'in hem pandemi hem de diğer ülkelerin yaptırımlarıyla sıkıntılarla karşılaştığını belirtti. 2025 yılında Çin'in ekonomik hacminin 140 trilyon dolara ulaştığını açıklayan Wenxiu, ortalama ekonomik büyümenin yüzde 5,4'lere ulaştığını ve Çin'de ortalama yaşamın 79 yaşına geldiği söyledi.

'TÜRKİYE'NİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMASINA KARARLILIKLA KARŞIYIZ'

Wenxiu, 9 ana çerçeveden oluşan sunumun ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. Wenxiu, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik liderliğinde Çin- Türkiye stratejik ilişkileri gelişme eğilimi korumaktadır. Herkes biliyor ki geçtiğimiz ağustos ayında Başkanımız Jinping ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Tianjin Zirvesi marjında zirvesi arasında bir araya geldi ve ikili ilişkiler konusunda önemli mutabakata varmıştır. Biz Türk tarafıyla birlikte çaba sarf ederek ikililerin önemli mutabakatlarını hayata geçirmeye hazırız. Birincisi, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmeli. Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkilerinin temelini sağlamlaştırmalıyız. Çin tarafı her zaman olduğu gibi Türk tarafının kendi ulusal egemenliğini ve güvenliğini korumasını destekleyecek, Türk tarafının kendine uygun olan gelişme yolunda ilerlemesini destekleyecek. Yabancı güçlerin demokrasi ve insan hakları kisvesi altında Türkiye'nin iç işlerine karışmasına kararlılıkla karşıyız. Birinci; Türk tarafı, Tayvan, Sincan gibi bölgelerde Çin'in temel hassasiyetlerini ilgilendiren konularda, Çin tarafının tutumunu desteklemeye devam eder ve ikili ilişkilerin gelişmesi için sağlam bir siyasi güvence sağlar. İkincisi, iş birliğini derinleştirip, daha üst düzeyde karşılıklı yarar ve ortak kazanç sağlamalıyız. İki ülkenin ekonomik ve ticari iş birliği hızlı bir şekilde gelişmektedir. İkili ilişkilerin gelişmesiyle de yeni ivme kazandırılmıştır. Çin, Türkiye demir yolunun güney koridorunu geliştirmeye hazırdır. Bu konuda büyük potansiyel var. Ekonomi ve ticaret enerji, altyapı ve benzeri alanlardaki iş birliğini daha da geliştirmeye hazırız. Yeni enerji, 5G, biyomedikal gibi alanlarda yeni iş birliği fırsatı keşfetmeliyiz. Üçüncüsü; beşeri ilişkileri daha da güçlendirip, karşılıklı anlayış ve dostluğu pekiştirmeliyiz. Beşeri ilişkiler aslında stratejik iş birliği ilişkilerimizin önemli bir halkasıdır. İki ülke karşılıklı olarak kendi yükseköğretim kurumlarında Türkçe ve Çince bölümleri açmıştır" dedi.