Çin'in Canberra Büyükelçisi, Avustralya'nın Huawei 5G yasağını eleştirdi - Son Dakika
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Çin'in Canberra Büyükelçisi, Avustralya'nın Huawei 5G yasağını eleştirdi

24.06.2022 15:51
Çin'in Canberra Büyükelçisi, Avustralya'nın Huawei 5G yasağını eleştirdi

Çin'in Canberra Büyükelçisi Şiao Çian, Avustralya'nın, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in ülkede 5G ağ altyapısı kurmasına yasak getiren kararını ilişkileri bozan "ilk kurşun" olarak nitelendirdi.

Çin'in Canberra Büyükelçisi Şiao Çian, Avustralya'nın, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in ülkede 5G ağ altyapısı kurmasına yasak getiren kararını ilişkileri bozan "ilk kurşun" olarak nitelendirdi.

Büyükelçi Şiao, Sidney Teknoloji Üniversitesinde, "Özgür Tibet" ve "Hong Kong Bağımsızlığı" pankartları taşıyan göstericiler tarafından kesintiye uğrayan konuşmasında, Avustralya-Çin ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Avustralya hükümetinin Çin'e ait telekomünikasyon şirketi Huawei'nin ülkede 5G ağ altyapısı kurmasını yasakladığını hatırlatan Şiao, bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin dönüm noktası olduğunu belirtti.

Şiao, 21 Aralık'ta Avustralya-Çin diplomatik ilişkilerinin 50'nci yıl dönümü kutlamaları olduğunu vurgulayarak ilişkilerin düzeltilmesi için hala zaman olduğunu ve iyimser olduğunu söyledi.

ABC'ye (Australian Broadcasting Corporation) dün açıklamalarda bulunan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "Çin şimdiden birçok gelişmelerde bulundu ama alması gereken çok yol var. Bu sorunlu bir ilişki olacak." ifadesini kullanmıştı.

Şiao, 13 Haziran'da, Avustralya'da yeni hükümetin göreve gelmesiyle iki ülke ilişkilerinin yeni bir dönemeçte olduğunu belirtmişti.

Avustralya, iç politikada yabancı etkisini önlemeye yönelik çıkardığı yasa ile bazı Çin yatırımlarına karşı tedbirler almış, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin ülkede 5G ağ altyapısı kurmasını yasaklamıştı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Huawei, Güncel, Son Dakika

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