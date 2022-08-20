Çin'in Huaxian İlçesinde Yapay Mısır Tozlaşmasında Drone Kullanılıyor - Son Dakika
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Çin'in Huaxian İlçesinde Yapay Mısır Tozlaşmasında Drone Kullanılıyor

20.08.2022 14:37
Çin'in Huaxian İlçesinde Yapay Mısır Tozlaşmasında Drone Kullanılıyor

Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletinin en büyük tahıl üreten ilçesi Huaxian'daki mısır tarlalarının üzerinde uğultuyla uçan bir bitki koruma drone filosu, yapay mısır tozlaşmasını verimli ve hassas bir şekilde gerçekleştiriyor.

Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletinin en büyük tahıl üreten ilçesi Huaxian'daki mısır tarlalarının üzerinde uğultuyla uçan bir bitki koruma drone filosu, yapay mısır tozlaşmasını verimli ve hassas bir şekilde gerçekleştiriyor.

Lİ CHENGSHUAİ, Teknisyen:

"Bitki koruma drone'ları tarafından yaratılan rüzgar alanı, polenleri saçıp mısırın tozlaşma oranını geliştirebilir. Bir drone, 200 mu (13,3 hektar) mısır tarlasında bir saat içinde yapay tozlaşma yapabilir."

SONG JİANCHAO, Yerel çiftçi:

"Yaklaşık 50 ila 60 mu (3,3 ila 4 hektar) mısır ekiyorum. Bitki koruma drone'ları, daha yüksek tozlaşma oranı ve daha kısa sürede daha iyi bir etki ile iki veya üç tur ileri geri uçarak yapay tozlaşmayı bitirebiliyor. Şimdi mısır iyi büyüyor ve görünürde iyi bir hasat var."

Huaxian ilçesinde 1,28 milyon mu (85.200 hektar) mısır tarlası bulunuyor. Yerel yönetim, çiftçilere teknik destek sağlamak için 100'den fazla teknisyeni biraraya getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengzhou'dan bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Henan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Huaxian İlçesinde Yapay Mısır Tozlaşmasında Drone Kullanılıyor - Son Dakika

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