Çin'in Politika Bankası Kilit Kırsal Alanlara Milyarlarca Yuan Kredi Verecek - Son Dakika
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Çin'in Politika Bankası Kilit Kırsal Alanlara Milyarlarca Yuan Kredi Verecek

26.05.2022 20:45
Çin'in Politika Bankası Kilit Kırsal Alanlara Milyarlarca Yuan Kredi Verecek

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kırsal politika bankası olan Çin Tarımsal Kalkınma Bankası, bu yılın ilk dört ayında ülke çapında 160 kırsal ilçeye yaklaşık 20,5 milyar yuan (yaklaşık 3,1 milyar ABD doları) kredi verdi.

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kırsal politika bankası olan Çin Tarımsal Kalkınma Bankası, bu yılın ilk dört ayında ülke çapında 160 kırsal ilçeye yaklaşık 20,5 milyar yuan (yaklaşık 3,1 milyar ABD doları) kredi verdi. Politika bankası, kredi ihracının bir önceki yıla göre yaklaşık 4,6 milyar yuan arttığını bildirdi. Banka, ülkenin kilit kırsal bölgelerinin yoksulluğa düşmesini önlemek ve kırsal canlanmayı tüm cephelerde ilerletmek için özel bir proje başlatılacağını kaydetti.

Banka bu doğrultuda, kişiye özel finansal hizmetler sağlayacak, kırsal kesimde yaşayanlara kredi ihracını genişletecek ve kırsal alanlara daha fazla yatırımın yönlendirilmesine yardımcı olacak. Banka ayrıca, ülkenin daha gelişmiş doğu bölgelerinden gelen devlete ait şirketler ve tarımdaki endüstri liderleri için bu alanlarda daha fazla yatırım faaliyetleri düzenleyecek.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Politika Bankası Kilit Kırsal Alanlara Milyarlarca Yuan Kredi Verecek - Son Dakika
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