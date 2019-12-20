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Çin'in Uygur politikasını eleştirisiyle gündem olan Mesut Özil'in futbol kariyerinde 25. yılı
6 saat önce
Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik politikasını eleştirisi sonrası gündem olan Mesut Özil'in kariyeri başarılarla dolu. Özil'in kariyerinde FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu da bulunuyor.
'Avrupa'nın en zorlu ligi' kabul edilen Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, bu günlerde Çin'in Uygurlara yönelik siyasetini açıktan eleştirmesi sonrası gündemde.
Özil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Çin'in 'Uygur politikasına sessiz kalanların da zulme ortak olduklarını' savunmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:03
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