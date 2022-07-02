Çin'in Yazılım Sektörünün Geliri Ocak-Mayıs Döneminde Yüzde 10,6 Arttı

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Resmi rakamlara göre Çin'in yazılım ve bilişim teknolojisi sektörü, yazılımla ilgili işlerden elde edilen gelirlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artmasıyla bu yılın ilk beş ayında sürdürülebilir bir büyüme ivmesi kaydetti. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre sektörün gelirleri, beş aylık dönemde 3,62 trilyon yuana (yaklaşık 541,4 milyar ABD doları) ulaştı. Sektördeki şirketler, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9'luk bir artışla 374,7 milyar yuan birleşik kar elde etti; böylelikle ilk dört ayda kayda geçen yüzde 1,4'lük düşüş eğilimi tersine çevrildi. Verilere göre Ocak-Mayıs döneminde Çin'in yazılım ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7'lik artışla 20,4 milyar ABD dolarına yükseldi.