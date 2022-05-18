Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi İlk Dört Ayda Hızlı Şekilde Arttı - Son Dakika
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Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi İlk Dört Ayda Hızlı Şekilde Arttı

18.05.2022 23:21
Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi İlk Dört Ayda Hızlı Şekilde Arttı

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi, ülkenin karbon emisyonlarını zirveye çıkarıp ardından da karbon nötrlüğünü sağlama hedeflerine ulaşma çabalarının parçası olarak bu senenin ilk dört ayında hızlı büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi, ülkenin karbon emisyonlarını zirveye çıkarıp ardından da karbon nötrlüğünü sağlama hedeflerine ulaşma çabalarının parçası olarak bu senenin ilk dört ayında hızlı büyüme kaydetti. Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde rüzgar enerjisi kapasitesi geçen yıla kıyasla yüzde 17,7 artışla 340 milyon kilovat civarına yükselirken güneş enerjisi çiftliklerindeki kapasite de yüzde 23,6 artışla 320 milyon kilovata ulaştı.

Veriler, Nisan ayı sonunda ülkenin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin bir sene öncesine göre yüzde 7,9 artarak yaklaşık 2,41 milyar kilovata ulaştığını gösterdi. Çin, 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını en üst düzeye çıkarmak ve 2060 yılına kadar karbon nötrlüğü elde etmek amacıyla çaba göstereceğini duyurmuştu. Enerji yapısını iyileştirmek için yenilenebilir enerji gelişiminde ilerleyen Çin, geçen sene yayınlanan bir eylem planına göre, 2030 yılına kadar fosil dışı enerji tüketiminin payını yüzde 25 seviyelerine çıkarmayı amaçlıyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi İlk Dört Ayda Hızlı Şekilde Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'in Yenilenebilir Enerji Kapasitesi İlk Dört Ayda Hızlı Şekilde Arttı - Son Dakika
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