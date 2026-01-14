Çin, İran'a Destek ve ABD'ye Tepki Gösterdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin yönetiminin ülkelerin iç işlerine müdahaleye ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımına her zaman karşı olduğunu vurgulayarak, "Çin, İran'ın istikrarını korumasını ummakta ve bu konuda İran'ı desteklemektedir" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, İran'daki gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pekin yönetiminin ülkelerin iç işlerine müdahaleye ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımına veya bu yönde tehditlerde bulunulmasına her zaman karşı olduğunu vurgulayan Lin, "Tüm tarafların Orta Doğu'da barış ve istikrara katkı sağlayacak şekilde hareket etmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Meşru hak ve menfaatlerimizi koruyacağız"

Ülke ismi vermeden ABD'nin son gümrük vergisi kararını eleştiren Lin, "Çin'in gümrük vergileri konusundaki tutumu oldukça nettir. Ticaret savaşlarının kazananı olmaz" uyarısında bulundu. Pekin yönetiminin gümrük vergilerine karşı gerekli tedbirleri alacağını ifade eden Lin, "Çin, meşru ve yasal hak ve menfaatlerini kararlılıkla koruyacaktır" dedi.

Trump, İran ile ticaret yapan ülkelere gümrük vergisi uygulama kararı almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ticaret yapan ülkelere gümrük vergisi uygulanacağını duyurarak, "Derhal yürürlüğe girmek üzere İran İslam Cumhuriyeti ile iş yapan herhangi bir ülke, ABD ile gerçekleştirdiği her türlü ticari faaliyette yüzde 25 gümrük vergisi ödemekle yükümlü olacaktır" açıklamasında bulunmuştu. Trump, bu kararın "nihai" ve "kesin" olduğunu vurgulamıştı.

Çin'in ABD Büyükelçiliği Trump'a tepki göstermişti

Çin'in ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Trump'ın kararına tepki göstererek, "Gümrük vergisi savaşlarının ve ticaret savaşlarının kazananı yoktur; zorlama ve baskı sorunları çözemez. Korumacılık tüm tarafların çıkarlarına zarar verir" açıklamasında bulunmuştu. Liu, Çin'in çıkarlarını korumak için gereken tüm önlemleri alacağını söylemişti. - PEKİN