Çin, İran-ABD Nükleer Müzakerelerini Destekliyor

06.02.2026 13:16
Çin, Umman'da yeniden başlayan İran-ABD nükleer müzakerelerine destek vererek barış umudunu dile getirdi.

Çin, ABD ile İran arasında Umman'ın başkenti Muskat'ta başladığı bildirilen nükleer müzakereleri desteklediğini ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Sözcü Lin, Umman'da yeniden başlayan müzakerelere ilişkin, "Çin, tüm tarafların, farklılıklarını diyalog yoluyla çözerek ve bölgede barışı ve istikrarı koruyacağını umuyor." ifadesini kullandı.

Lin, İran'ın ABD ile müzakereler öncesinde Çin ile görüşüp görüşmediğine dair soruya, tüm taraflarla iletişimi sürdürdükleri yanıtını verdi.

Çin ve İran dışişleri bakan yardımcıları görüştü

Bu arada Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Miao Dıyü, dün İranlı mevkidaşı Kazım Garibabadi ile Pekin'de görüştü.

Garibabadi, görüşmede İran'daki iç durum ve nükleer konusunda bilgi verirken İran'ın nükleer sorununu diplomatik araçlarla çözmeyi istediğini, bunun için müzakereleri eşit ve adil temelde ilerletmeye hazır olduğunu vurguladı.

Dış baskı ve caydırıcılığa karşı çıktıklarını ifade eden Garibabadi, Çin'in bölgesel ve küresel barışa ve istikrara katkısını takdir ettiklerini ve daha büyük bir rol oynamasını beklediklerini ifade etti.

Çinli Bakan Yardımcısı Miao da bölgedeki durumu yakından izlediklerini, İran'ın egemenliği, güvenliği, ulusal onuru ile meşru haklarını ve çıkarlarını korumasını desteklediklerini, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına ve ülkelerin iç işlerine karışılmasına karşı olduklarını kaydetti.

İran ile ABD 12 günlük savaşın ardından yeniden müzakere masasında

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, 12 gün süren savaşın ardından yeniden başladı. Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla kesintiye uğrayan diplomatik süreç, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinin çabalarıyla yeniden canlandırıldı.

Yeniden başlayan müzakerelerde, uranyum zenginleştirme ve İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi konular, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor. İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde tutma karşılığında yaptırımların kaldırılmasını isterken ABD ise İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmasını talep ediyor.

ABD yönetimi ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini birçok kez bildirdi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

