Çin, Kosta Rika'nın Yeni Başkanı Fernandez'i Tebrik Etti

BEİJİNG, 4 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Kosta Rika Devlet Başkanı seçilen Laura Fernandez'e tebriklerini iletti.

Lin çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, Kosta Rika'da iktidardaki Egemen Halk Partisi'nin adayı Laura Fernandez'in pazartesi günü devlet başkanlığı seçimlerini kazanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kosta Rika'nın Orta Amerika'daki önemli ülkelerden olduğunu vurgulayan Lin, Çin ile Kosta Rika arasındaki diplomatik ilişkilerin 18 yıl önce kurulduğunu hatırlattı. Geçen 18 yıllık sürede ikili ilişkilerin sorunsuz şekilde geliştiğini, çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğininse istikrarlı şekilde ilerlediğini ifade eden Lin, böylelikle her iki ülke halkına somut faydalar sağlandığını belirtti.

Kosta Rika ile olan ilişkilerine büyük önem verdiklerine dikkat çeken Lin, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini teşvik etmek ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın içeriğini zenginleştirmek amacıyla iki halkın temel çıkarları yönünde hareket etmek üzere Kosta Rika'nın yeni hükümetiyle çalışmaya hazır olduklarını söyledi.