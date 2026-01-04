Çin, Maduro ve eşinin serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika
Dünya

Çin, Maduro ve eşinin serbest bırakılmasını istedi

Çin, Maduro ve eşinin serbest bırakılmasını istedi
04.01.2026 11:39
Çin, Maduro ve eşinin serbest bırakılmasını istedi
Çin, ABD'nin Venezuelalı lider Maduro'ya karşı tutumunu eleştirerek serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Çin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması çağrısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin egemen bir devlete karşı güç kullanmasından ve bu ülkenin devlet başkanına karşı sergilediği tutumdan endişe duyduklarını bildirdi. Açıklamada, ABD'nin eyleminin, uluslararası hukuk, uluslararası ilişkilerin temel normları ile Birleşmiş Milletler (BM) Şartının amaç ve ilkelerinin açık ihlali olduğu belirtildi.

"ABD, LATİN AMERİKA'DA BARIŞ VE GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR"

ABD'nin, Latin Amerika ile Karayipler bölgesindeki barış ve güvenliği tehdit ettiği kaydedilen açıklamada, sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği aktarılarak, "ABD'yi, Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in kişisel güvenliğini güvenceye almaya ve onları derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Çin, Maduro ve eşinin serbest bırakılmasını istedi

14:13
SON DAKİKA: Çin, Maduro ve eşinin serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika
