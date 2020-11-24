Çin menşeli Kovid-19 aşısı Kayseri'de gönüllülere uygulanıyor - Son Dakika

Çin menşeli Kovid-19 aşısı Kayseri'de gönüllülere uygulanıyor

24.11.2020 14:01

Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmaya başlandı.

Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde gönüllülere uygulanmaya başlandı. Daha önce sağlık çalışanlarına uygulanan aşı, Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin üst katında oluşturulan klinikte gönüllülere yapılıyor. Nevşehir'den aşı olmak için gelen 49 yaşındaki Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir hastalığı bulunmadığını, insanlığa faydalı olmak adına gönüllülüğe karar verdiğini söyledi. İşi dolayısıyla kalabalık ortamlarda bulunduğunu belirten Özmen, "Örnek olmak, bir sivil toplum kuruluşu başkanı olarak öncülük etmek istedim. Aşı olmama rağmen tedbirlere uymaya devam edeceğim." dedi. Emekli astsubay 45 yaşındaki Tuncer Akran ise Sağlık Bakanlığının Çin aşısının gönüllülere uygulanacağını duyurmasının ardından internet üzerinden başvurduğunu anlatarak, "Yapılan çalışmalara bir nebze katkım olsun istedim. Gerek kendi sağlığım gerek başkalarının sağlığına bir faydam olsun istedim." diye konuştu. Gönüllülerle bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ramazan Benli ise aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Çin menşeli aşının daha önce sağlık çalışanlarına uygulandığını anımsatan Benli, şunları kaydetti: "Faz-3 çalışması tamamlanan aşı, hastanemizde uygulanıyor. Aşı çalışmasında preklinik yani hayvan deneyleri daha sonra faz-1 yani dar alanda sınırlı insanla yapılan bir çalışma da bitti. İlacın etkinliği ve güvenliği ölçüldü. Faz-3 aşamasına geçtiğinde aşı artık güvenilirliğini kanıtlamış demektir. Faz-3'teki aşıda ilaç vücuda girdikten sonra oluşması istenilen etkiyi yapmış ve doz aralığı belirlenmiş, yan etki açısından da güvenilirliği kanıtlanmış kısma geçmiş demektir. Faz-3'te gönüllülerin bir kısmına ilaç veriliyor, bir kısmına ise aşıdan ayırt edilemeyen su gibi, ilaç olmayan bir sıvı veriliyor. Dolayısıyla bu karşılaştırmalı çalışma. Daha önce yapılan çalışmaların daha üstünde ve kanıt düzeyi daha yüksek. Faz-3'e geçince aşı piyasaya sürülüyor ve satışa sunuluyor." - "Sağlık çalışanlarında herhangi bir yan etki saptamadık" Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Ayşin Kılıç Toker de 1,5 ay önce aşıyı gönüllü sağlık çalışanlarına uyguladıklarını anımsatarak, "Sağlık çalışanlarında herhangi bir yan etki saptamadık. Dün itibarıyla halktan gönüllülere uygulamaya başladık. Şu an için başvuru sayımız gayet güzel, sonuçlarının da güzel olacağını düşünüyoruz. İki gün içinde 20 kişi başvurdu." ifadelerini kullandı. Henüz çocuk ve yaşlı grubunda yan etkiler çok netleşmediği için aşının 18-50 yaş arası kişilere uygulandığını, çok fazla ek hastalığı olmayan, sağlıklı kişileri tercih ettiklerini anlatan Toker, aşı öncesinde yaptıkları testle gönüllünün Kovid-19 geçirip geçirmediğini ya da virüslü olup olmadığını tespit ettiklerini de söyledi.

Çin menşeli Kovid-19 aşısı Kayseri'de gönüllülere uygulanıyor
Çin menşeli Kovid-19 aşısı Kayseri'de gönüllülere uygulanıyor
Çin menşeli Kovid-19 aşısı Kayseri'de gönüllülere uygulanıyor
Çin menşeli Kovid-19 aşısı Kayseri'de gönüllülere uygulanıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Şehir Hastanesi, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin menşeli Kovid-19 aşısı Kayseri'de gönüllülere uygulanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor ''Ereksiyon olamadığım için dalga geçti diye öldürdüm'' demişti! Üniversiteli Raşit'in katiline müebbet verildi Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Muğdat Çelik'in gördüğü kırmızı kart, İngiliz basınında haber oldu Gaziantepli genç, hatalı basım 50 lirayı 50 bin liradan satışa çıkardı İncirlik'te görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı Vicdansız kadın, yenidoğan bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk etmeye işte böyle gitmiş
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz         
14:44
Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi Bilim Kurulu Üyesi Özlü Türkiye'de denenen Çin aşısıyla ilgili konuştu: Herhangi bir yan etki görülmedi         
14:33
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı Eşi teknik direktörü eleştirdi, yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı         
13:38
Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu         
13:21
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı         
12:38
Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor         
12:20
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim         
11:47
Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş         
11:18
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz         
11:07
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak Snapchat, en çok izlenen içerikleri üreten kullanıcılara günlük 1 milyon dolar dağıtacak         
05:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 15:01:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin menşeli Kovid-19 aşısı Kayseri'de gönüllülere uygulanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei