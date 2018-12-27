Çin Merkez Bankası "İhtiyatlı Para Politikasını" Sürdürecek
48 dakika önce
Çin Halk Bankası (merkez bankası) Para Politikası Komitesi ihtiyatlı para politikasının devam ettirilmesi ve ülke para biriminin istikrarının korunması kararlarını aldı.
Çin Halk Bankası
(merkez bankası) Para Politikası Komitesi ihtiyatlı para politikasının devam ettirilmesi ve ülke para biriminin istikrarının korunması kararlarını aldı.
Komite'nin üç aylık toplantısı sonrasında yapılan açıklamada;
ihtiyatlı para politikasının sürdürüleceği,
politikanın ne çok sıkı ne de çok gevşek olacağı belirtildi.
Açıklamada, "Likidite makul derecede bol ve yuanın değerinin makul derecede istikrarı tutacağız. Para politikasını daha esnek, ileri dönük ve hedefli hale getireceğiz" denildi.
Krediler ve sosyal finansmanda büyümenin makul düzeyde tutulacağının altı çizilen açıklamada, sistemsel finansal risklerin savuşturulacağı ve para politikasının reel ekonomiye aktarım kanallarının iyileştirileceği ve geliştirileceği belirtildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:07 Kaynak: DHA
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