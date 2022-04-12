Çin, Pakistan ile stratejik iş birliğinin Şerif döneminde de süreceği mesajını verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Pakistan ile stratejik iş birliğinin Şerif döneminde de süreceği mesajını verdi

12.04.2022 17:56
Çin, Pakistan ile stratejik iş birliğinin Şerif döneminde de süreceği mesajını verdi

Çin, Pakistan'da başbakan seçilen Şahbaz Şerif'i tebrik ederken iki ülke arasında kapsamlı stratejik iş birliğinin devam edeceği mesajını verdi.

Çin, Pakistan'da başbakan seçilen Şahbaz Şerif'i tebrik ederken iki ülke arasında kapsamlı stratejik iş birliğinin devam edeceği mesajını verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Çin ile Pakistan arasında hiçbir koşulda bozulamayacak bağlar bulunduğunu belirterek, "Çin, Pakistan tarafı ile geleneksel dostluğu sürdürüp farklı alanlardaki iş birliğini derinleştirmeyi ve yüksek nitelikli Çin-Pakistan Ekonomik Koridorunu inşa ederek ortak geleceği paylaşan Çin-Pakistan topluluğunu yaratma doğrultusunda ilerlemeyi istemektedir." dedi.

Sözcüsü Cao, Pakistan'da İmran Han hükümetinin güvensizlik oyuyla düşürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Pakistan'ın siyasi durum ne yönde değişirse değişsin Çin, Pakistan ile dostluk siyasetini şaşmaz şekilde sürdürecektir. Pakistan'daki siyasi değişimin Çin-Pakistan ilişkilerinin genel doğrultusunu etkilemeyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Pakistan'da İmran Han hükümetinin düşürülmesinin ardından mecliste dün yapılan oylamada muhalefet bloku adayı, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif başbakanlığa seçilmişti.

YORUMLAR
500
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 500 milyonu geçti Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 500 milyonu geçti Çin, Pakistan'ın Yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'i Kutladı Çin, Pakistan'ın Yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'i Kutladı

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Pakistan ile stratejik iş birliğinin Şerif döneminde de süreceği mesajını verdi - Son Dakika


Son Dakika
17:57 Kardeşi tarafından kazara vurularak yaşamını yitirdi! 6 yaşındaki çocuğun ağabeyine vedası duygulandırdı
17:52 Çalışanları enflasyondan korumak için Memur-Sen'den açıklama: Eşel – mobil sistemine geçelim
17:49 Ezeli rakibi, Luis Suarez'i Fenerbahçe'nin elinden kaptı!
17:36 New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı! Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi
17:20 New York'taki silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler geldi
17:18 Kulüpler Birliği, TFF'ye yabancı kuralıyla ilgili net sayıyı verdi
17:04 Markette hırsızlık yaptı, yakalanınca montuna sakladığı peynirleri bıraktı!
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 18:03:42. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Pakistan ile stratejik iş birliğinin Şerif döneminde de süreceği mesajını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement