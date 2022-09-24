Çin'in Endüstri Kümeleri Hızla Gelişme Kaydediyor - Son Dakika
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Çin'in Endüstri Kümeleri Hızla Gelişme Kaydediyor

24.09.2022 15:13
Çin'in Endüstri Kümeleri Hızla Gelişme Kaydediyor

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yetkililerinden Wang Wei Cuma günü, Çin'in endüstri kümelerinin gelişiminin son dönemde hızlandığını ve 25 gelişmiş imalat kümesinin faaliyet değerinin yılın ilk yarısında istikrarlı bir şekilde arttığını söyledi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yetkililerinden Wang Wei Cuma günü, Çin'in endüstri kümelerinin gelişiminin son dönemde hızlandığını ve 25 gelişmiş imalat kümesinin faaliyet değerinin yılın ilk yarısında istikrarlı bir şekilde arttığını söyledi.

Wang konuyla ilgili basın toplantısında, Ocak-Haziran döneminde 25 gelişmiş imalat kümesinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 oranında artışla 6,2 trilyon yuan (yaklaşık 886,73 milyar ABD doları) değerinde üretim yaptığını bildirdi.

Bu kümeler, niş bir pazarda uzmanlaşan, en son teknolojilere sahip olmakla övünen ve büyük potansiyel gösteren Çin'in küçük ve orta ölçekli işletmeleri arasındaki yeni seçkinlerin temsilcileri olarak görülüyor ve 1000'den fazla "küçük dev" şirketi kapsıyor.

Cuma günkü basın toplantısında, Çin'in önceki kalkınma bölgelerini ve sanayi parklarını temel alarak yeni sanayileşme hamlesi için ulusal düzeyde 445 örnek bölge kurduğu bilgisi verildi.

Bakanlıktan alınan verilere göre, örnek bölgeler ülkenin toplam katma değerli sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 30'una ve ithalat ve ihracatının yüzde 30'undan fazlasına katkıda bulundu ve bölgesel imalat sektörünün yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmede itici bir güç olarak hizmet etti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Wang Wei, Güncel, Son Dakika

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Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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