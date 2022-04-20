Çin Savunma Bakanı, ABD'li Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanı, ABD'li Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü

20.04.2022 23:07
Çin Savunma Bakanı, ABD'li Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Milli Savunma Bakanı Wei Fenghe, Çarşamba günü ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi yaptı.

BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Milli Savunma Bakanı Wei Fenghe, Çarşamba günü ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefon görüşmesi yaptı. Wei, telefon görüşmesinde, Çin ve ABD'nin, iki ülke liderinin vardığı uzlaşmayı ciddiyetle uygulaması gerektiğini ifade etti. Çin'in ABD ile iki büyük ülke olarak sağlam ve istikrarlı bir ilişki kurmayı umduğunu söyleyen Wei, bununla birlikte Çin'in de ulusal çıkarlarını ve haysiyetini savunacağını sözlerine ekledi. Wei, ABD'nin Çin'in kararlılığını ve yeteneklerini küçümsememesi gerektiğini söyledi.

Bakan, ikili askeri ilişkilerinin normal ve istikrarlı gelişimini sağlamak için iki ordu arasında karşılıklı güvenin artırılması, diyalog ve karşılıklı işbirliğinin güçlendirilmesi, risk ve kriz yönetimi yapılması ayrıca tatbiki işbirliği yürütmesi gerektiğini vurguladı. Taiwan meselesinin doğru şekilde ele alınmaması durumunda, konunun Çin-ABD ilişkilerinde yıkıcı bir etki yaratacağını vurgulayan Wei, Çin ordusunun ulusal egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü kararlı şekilde koruyacağını belirtti. Austin ise ABD'nin Çin ile askeri alışveriş ve işbirliğini açık ve samimi şekilde güçlendireceğini, ayrıca tek Çin politikasına bağlı kalacağını söyledi. ABD'li bakan, iki tarafın rekabet ve riskleri sorumlu şekilde yönetmesi ve iki ordunun karşılaşacağı güçlükleri doğru şekilde ele alması gerektiğini belirtti. İki taraf görüşmede ayrıca, deniz ve hava güvenliği ile Ukrayna'daki durum gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

Çin Savunma Bakanı, ABD'li Mevkidaşıyla Telefonda Görüştü

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Kaynak: Xinhua

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