Çin seddine kar yağdı - Son Dakika

Çin Seddi'ne yağan kar, karpostallık görüntüler oluşturdu.

Dünyanın en uzun duvarı olan ve Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan Çin Seddi'ne kar yağdı. Çin'in kuzeyinde bulunan Hebei eyaletindeki Luanping ilçesinde yer alan Çin Seddi'nin Jinshanling kısmı, 2021'in ikinci karı, güzel görüntüler sundu.

Çin'deki birçok eyalet ile kentten geçen ve birbirine bağlı birçok duvarı barındıran Çin Seddi, UNESCO Dünya Mirası Alanları'ndan biri.

Çin Seddi'nin Jinshanling kısmı, başkent Pekin'in 130 kilometre kuzeydoğusunda, Hebei eyaletindeki Luanping ilçesinin dağlık kısmında bulunuyor.

-İHA-