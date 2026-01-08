Çin ve Afrika Birliği'nden Venezuela için uluslararası hukuk çağrısı - Son Dakika
Çin ve Afrika Birliği'nden Venezuela için uluslararası hukuk çağrısı

08.01.2026 22:31
AfB ve Çin, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin uluslararası hukuka saygı çağrısında bulundu.

Afrika Birliği (AfB) ile Çin, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin endişelerini dile getirerek, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ile ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması çağrısında bulundu.

AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin, Birliğin Addis Ababa'daki merkezinde düzenlenen "9. Çin-Afrika Birliği Stratejik Diyaloğu" toplantısının ardından yayımlanan ortak bildirisinde, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası hukuk ilkelerine sıkı bağlılığın önemine işaret edildi.

Bildiride, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin endişe vurgulanırken, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği dile getirildi.

Yerleşik uluslararası normları zedeleyecek eylemlere karşı uyarıda bulunulan bildiride, tarafların, uluslararası hukuka dayanan küresel düzenin korunmasının, özellikle egemenliğe ve toprak bütünlüğüne saygı ile uyuşmazlıkların barışçıl çözümü açısından önem taşıdığına dikkat çekildi.

Ortak bildiride, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin endişelerin yinelendiği belirtilerek, "BM ile uluslararası hukukun temel ilkelerine bağlılık" çağrısı yapıldı.

"2026 Çin-Afrika Halklar Arası Değişim Yılı" başlatıldı

Görüşmeler kapsamında, ekonomik işbirliğinin yanı sıra kültürel ve toplumsal bağların güçlendirilmesini hedefleyen 2026 Çin-Afrika Halklar Arası Değişim Yılı'nın başlatıldığı duyuruldu.

Çin'in, Afrika'nın en büyük ticaret ortağı olmayı 15 yıldır sürdürdüğü belirtilirken, iki taraf arasındaki ticaret hacminin 2023'te 282,1 milyar dolara ulaştığı hatırlatıldı.

Yetkililer, Çin'in yüksek kaliteli yenilik ve kalkınmayı esas alan 15. Beş Yıllık Planı ile Afrika Birliği'nin Agenda 2063 kalkınma çerçevesinin uyumlaştırılması konusunda da uzlaştı.

Afrika Birliği ise "Tek Çin" ilkesine bağlılığını yineledi.

Taraflar, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi ile Çin'in Küresel Güvenlik Girişimi kapsamında işbirliğinin artırılması konusunda görüş birliğine vardı.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Etiyopya'nın ardından Somali ve Tanzanya'yı ziyaret edecek, Afrika turunu 12 Ocak'ta Lesotho'da tamamlayacak.

Kaynak: AA

