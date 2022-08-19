Çin ve Özbekistan Daha Güçlü ve Sağlam Hükümetler Arası İşbirliği Sözü Verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin ve Özbekistan Daha Güçlü ve Sağlam Hükümetler Arası İşbirliği Sözü Verdi

19.08.2022 12:41
Çin ve Özbekistan Daha Güçlü ve Sağlam Hükümetler Arası İşbirliği Sözü Verdi

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve Özbekistan Perşembe günü çeşitli alanlarda ikili işbirliğini güçlendirme ve ikili ilişkileri artırma sözü verdi.

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve Özbekistan Perşembe günü çeşitli alanlarda ikili işbirliğini güçlendirme ve ikili ilişkileri artırma sözü verdi.

İki taraf Perşembe günü video bağlantısı aracılığıyla Çin-Özbekistan Hükümetler Arası İşbirliği Komitesi'nin altıncı toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı da olan komitenin Çinli başkanı Guo Shengkun ile işbirliği komitesinin Özbek başkanı olan Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov başkanlık etti.

Çin ve Özbekistan'ın iyi ortaklar, iyi dostlar ve iyi kardeşler haline geldiğini kaydeden Guo; ekonomi ve ticaret, enerji, ulaşım, bilim ve teknoloji, halklar arası ve kültürel alışverişler, güvenlik, tarım ve yoksulluğun azaltılması konularındaki işbirliğinin, işbirliği komitesinin 5. toplantısından bu yana somut sonuçlar ürettiğini dile getirdi.

Bu yılın, Çin ile Özbekistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Guo, her iki tarafın, komitenin rolünü tam olarak gerçekleştirmesi ve çeşitli alanlarda daha güçlü, derinlemesine ve sağlam ikili işbirliğini teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Aripov ise Özbekistan'ın Çin'i güvenilir bir ortak olarak gördüğünü ve hükümetler arası işbirliği komitesini, iki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye ve ikili ilişkileri yeni bir düzeye çıkarmaya yönelik bir platform olarak kullanmaya devam edeceğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Şanghay İşbirliği Örgütü Kadınlar Forumu Özbekistan'da yapıldı Şanghay İşbirliği Örgütü Kadınlar Forumu Özbekistan'da yapıldı ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Özbekistan Daha Güçlü ve Sağlam Hükümetler Arası İşbirliği Sözü Verdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:26 Kilitli kaldığı araçta nefes almakta zorlanırken sigara yaktı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:30 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:55 Balkondan girdiği evde eşi ile kayınpederini katleden cani damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 15:19:28. #1.13#
SON DAKİKA: Çin ve Özbekistan Daha Güçlü ve Sağlam Hükümetler Arası İşbirliği Sözü Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement