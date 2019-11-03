Son Dakika Haberleri: Çin yer gözlem uydusu Gaofın-7'yi uzaya fırlattı
Son Dakika Teknoloji Çin yer gözlem uydusu Gaofın-7'yi uzaya fırlattı

Çin yer gözlem uydusu Gaofın-7'yi uzaya fırlattı

6 saat önce

Çin, 3 boyutlu görüntü alabilecek yer gözlem uydusu Gaofın-7'yi uzaya gönderdi.

Çin yer gözlem uydusu Gaofın-7'yi uzaya fırlattı, System.String[]

Çin, 3 boyutlu görüntü alabilecek yer gözlem uydusu Gaofın-7'yi uzaya gönderdi.

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Uzay Teknoloji Akademisi tarafından geliştirilen Gaofın-7, ülkenin kuzeyindeki Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden Long March (Uzun Yürüyüş) - 4B roketi ile yörüngesine gönderildi.

Bir metre altı hassasiyette yüksek çözünürlüğe sahip görüntü sağlayacağı belirtilen Gaofın-7, 3 boyutlu veri sağlayacak ve yer gözlem, haritalama, şehir ve kırsal alanların inşası, istatistiksel araştırma alanlarında kullanılacak.

Uydunun ana kullanıcı makamları Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Kentsel Kırsal Kalkınma Bakanlığı olacak.

Diğer yandan Gaofın-7'yi taşıyan roketle Sudan için geliştirilen bir uydunun da yörüngesine gönderildiği ifade edildi.

Çin, Gaofın projesini, yerküre üzerinde daha net görüntü sağlayabilmek amacıyla 2010 yılında başlatmıştı. Bu bağlamda Gaofın-1 2013'te, Gaofın-2 2014"te, Gaofın-3 2016'da, Gaofın-4 2015'te, Gaofın-5 Mayıs 2018'de, Gaofın-6 ise Haziran 2018'de yörüngelerine gönderilmişti.

ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında", son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter'i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045'te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.

Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:40 Kaynak: AA
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