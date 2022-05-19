Çin, Yeşil Hidrojen Küresel Toplantısı'nda "Yeşil Hidrojen Enerjisi Merkezi" İlan Edildi

BARSELONA, 19 Mayıs (Xinhua) -- İspanya'nın Barselona kentinde Çarşamba günü sona eren ilk Yeşil Hidrojen Küresel Toplantısı'nda Çin, temiz hidrojen geliştirmedeki adımlarından dolayı "yeşil hidrojen enerjisi merkezi" ilan edildi. İki günlük etkinlik, fosil yakıtlara temiz bir alternatif olarak yeşil hidrojeni teşvik etmek hedefiyle, İsviçreli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Yeşil Hidrojen Örgütü (GH2) ve İspanyol hükümeti tarafından ortaklaşa düzenlendi. Xinhua'ya konuşan GH2 başkanı ve eski Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, "Çin bu alanda liderlik rolünü üstleniyor. Dünyadaki elektrolizörlerin büyük çoğunluğu Çin'de üretiliyor ve Çin, daha fazla hidrojen dahil diğer tüm ülkelerden daha fazla yenilenebilir enerji üretiyor" dedi.

Turnbull, "Yeşil hidrojen kritik derecede önemli bir parça ve 2050 yılına kadar muhtemelen tüm enerji kaynaklarımızın yüzde 20 ila 25'ini temsil edecek" dedi. Çinli bir yeşil teknoloji şirketi olan Envision Grubu'nun kurucu su ve CEO'su Zhang Lei, video bağlantısıyla katıldığı özel bir oturumda, karbon-nötr endüstriyel parkları ve yeşil hidrojen uygulamaları için "yeşil sanayileşmeye doğru gidişi hızlandıracak, piyasanın güvenini arttıracak ve küresel enerji geçişini destekleyecek" ifadelerini kullandı. 2021'de yaklaşık 33 milyon ton hidrojen üreten Çin dünyanın en büyük hidrojen üreticisi konumunda bulunuyor. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve Ulusal Enerji İdaresi tarafından Mart ayında ortaklaşa yayınlanan bir plana göre, 2035 yılına kadar ülkede yenilenebilir enerjiden üretilen hidrojen oranı önemli ölçüde artacak.