Cinayet faili 3 aylık kesintisiz çalışma sonucu yakalandı - Son Dakika

Cinayet faili 3 aylık kesintisiz çalışma sonucu yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, akraba olan iki aile arasında ölümle sonuçlanan olayın şüphelilerinden E.A., 3 aylık kesintisiz çalışma neticesinde yapılan operasyon ile yakalanarak sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Bağlar ilçesinde 31 Mayıs 2021 tarihinde akrabalık bağı olan iki aile arasında meydana gelen silahla kavgada her iki taraftan yaralanan 4 kişiden S.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay sonrası yapılan çalışmalarda şüpheliler V.A. ve A.A. saklandıkları yerde yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştı. Olayın faillerinden E.A.'nın ise saklandığı yer tespit edilerek operasyon yapıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince firari durumda olan E.A.'nın yakalanmasına yönelik 3 aylık kesintisiz çalışmalar neticesinde; cinayet faili E.A.'nın 7/24 izi sürülerek Yenişehir ilçesi Seyrantepe-Sanayi Mahallesinde saklandığı adres tespit edilmiş, 19 Kasım 2021 günü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla şüpheli E.A., olayda kullandığı değerlendirilen 7,65 milimetre çapında tabanca ile yakalanmıştır" denildi.

Şüpheli E.A., Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen işlemler sonrası 20 Kasım 2021 günü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.