Cinayet Sanığına Ağırlaştırılmış Müebbet ve Hapis Cezası
2 saat önce
Adana'da sırtından bıçaklayarak öldürdüğü kişinin evindeki para ve altınları çaldığı iddiasıyla yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezası verildi.
Adana
'da sırtından bıçaklayarak öldürdüğü kişinin evindeki para ve altınları çaldığı iddiasıyla yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezası verildi.
Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, tutuklu sanık Murat Demirkan (35) ile avukatı hazır bulundu.
Demirkan, savunmasında, çok pişman olduğunu dile getirdi.
"Keşke onun yerine ben ölseydim." diyen Demirkan, "Benim başıma gelenleri bir Allah biliyor." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanık Demirkan'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağma" suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Merkez Seyhan
ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi
'nde yalnız yaşayan Şükrü Esen
'in (76) 26 Ekim 2017'de sırtından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Murat Demirkan tutuklanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:43 Kaynak: AA
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