Cinayet zanlısı terörist mahkemede örgüt propagandası yapmaya kalkıştı - Son Dakika

Cinayet zanlısı terörist mahkemede örgüt propagandası yapmaya kalkıştı

Erzurum'da, AK Partili Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin katil zanlısı "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış ile örgüte yardım ettikleri belirtilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum'da, AK Partili Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin katil zanlısı "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış ile örgüte yardım ettikleri belirtilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

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Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, maktuller Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün yakınları ile avukatları hazır bulundu. Sanık Kamış, duruşmaya tutuklu bulunduğu Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinden, tutuksuz sanıklar P.Ö. ve M.S.Ö. de Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada söz alan Ahmet Küçük'ün eşi Feriha Küçük, eşinin olay günü evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmediğini hatırlatarak, şunları anlattı:

"Bu olayda bana yaralandığını söylediler, öldürüldüğünü bilmiyordum. Hamileydim ve olayın etkisiyle bir gün sonra doğum yaptım. Eşimin öldüğünü iki gün sonra öğrendim. Bu terörist, örgüte katılmadan önce ilçede kuaförlük yapıyordu. Eşim tıraş olmak için 4 yıl önce yanına gittiğinde terör örgütüne katılması için kendisine baskı yapmış. Eşim ise bunu kabul etmediğini evlendikten sonra bana anlattı. Kızım şimdi burada ve babasını istiyor, o kızımın babasını elinden aldı. En ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum."

Savcı Küçük'ün oğlu Çetin Küçük de babasının 5 yıl süreyle Turnagöl Mahallesi'nde muhtarlık yaptıktan sonra 2019'da AK Parti'den Karayazı ilçesinde meclis üyesi seçildiğini belirtti.

Babasının bu süreçten sonra sürekli olarak terör örgütü ve sempatizanlarının tehdidiyle karşılaştığını ifade eden Küçük, "Babam hedef gösterilmişti. Olay günü ben de Şırnak'tan Erzurum'a dönüyordum. Ahmet Küçük de amcamın oğludur." dedi.

"Mahkemede terör örgütü propagandası yapmaya kalkma, izin vermem"

Söz verilen sanık Kamış ise önceki celselerde Kürtçe beyanda bulunarak savunma yapmak istemesinin aksine bu duruşmada Türkçe ifade vermek istediğini dile getirdi.

İfadesinde Türkçe konuşup terör örgütü PKK üyesi olduğunu itiraf eden Kamış'ın örgüt propagandası yapmaya başlaması üzerine mahkeme heyeti başkanı "Mahkemede terör örgütü propagandası yapmaya kalkma, buna izin vermem. Bir sonraki celsede tercüman vasıtasıyla Kürtçe ifade verirsin." diyerek kendisine tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, diğer sanıklar P.Ö. ve M.S.Ö'yü de dinledikten sonra Kamış'ın tutukluluk halinin devamına ve sanığın savunmasının alınabilmesi amacıyla tercüman atanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 300 bin lira ödülle aranırken yakalanıp tutuklanan "gri" kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış'ın 18 Haziran 2019'da Karayazı ilçesi Anıtlar Mahallesi Gela bölgesinde bir araçta ölü bulunan Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olayının faili olduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanıklardan Kamış'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya teşebbüs etme", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca ve eziyet çektirerek öldürme", "Birden fazla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "Nitelikli yağmaya teşebbüs" ve "Silahla tehdit" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıldan 56 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede ayrıca Kamış'ın saklandığı müşteki A.K'ye ait evde oturan tutuksuz sanıklar çoban M.S.Ö. ve eşi P.Ö'nün de "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Terörist Kamış ile P.Ö. ve M.S.Ö. hakkında açılan bu dava dosyası, Kamış hakkında aynı mahkemede açılan diğer davayla birleştirildi.

Önceki davanın iddianamesinde, sanık Kamış'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "görevi yaptırmamak için direnmek", "kamu malına zarar vermek", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" ve "toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılmak" suçlarından 9 yıl 9 aydan ağırlaştırılmış müebbete kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Karayazı, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cinayet zanlısı terörist mahkemede örgüt propagandası yapmaya kalkıştı - Son Dakika

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