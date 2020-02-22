Cinayete motosiklet kazası süsü vermek istemişler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cinayete motosiklet kazası süsü vermek istemişler - Son Dakika

Cinayete motosiklet kazası süsü vermek istemişler

7 saat önce

Antalya'da, motosiklet kazasında yaralandığı bahanesiyle götürüldüğü hastanede ölen kişinin, darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayete motosiklet kazası süsü vermek istemişler, System.String[]

Antalya'da, motosiklet kazasında yaralandığı bahanesiyle götürüldüğü hastanede ölen kişinin, darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Motosiklet kazasında yaralandığı iddiasıyla 31 Ocak'ta Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Gülay, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölümün şüpheli bulunması üzerine çalışma başlattı.

Gülay'ın hastaneye getirildiği saatlerde trafik kazası olmadığını belirleyen ekipler, cinayet şüphesiyle çalışma başlattı. İlçedeki birçok noktada bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişiyi tespit etti.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, E.A'yı Kayseri Havalimanı'ndan Gürcistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı. Soruşturma kapsamında E.A. ile irtibatlı olduğu belirlenen Gülay'ın eşi E.G. ile G.A, S.Y. ve E.A. da gözaltına alındı.

Şüphelilerden E.A'nın emniyetteki ifadesinde, "E.Ö, bana Manavgat'taki kuzenine, kocasının şiddet uyguladığını ve aldattığını söyledi. Ben de 'Bir ayar veririz.' dedim. Bu iş karşılığı 7 bin lira aldım. E.A ile Mehmet Gülay'ın ikametine giderek balkon altında beklemeye başladım. Gülay, apartmanın önüne geldiğinde sopayla önce omzuna, sonra da kafasına vurdum. Sonrasında bizi azmettiren E.Ö, telefonla arayarak, 'Elinize sağlık, güzel iş yaptınız. Şahısta herhangi bir sıkıntı yokmuş, eşi eve çıkarmış.' dedi. Sonradan Gülay'ın öldüğünü öğrendim." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G, S.Y, E.A. ve E.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, G.A, serbest bırakıldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan E.Ö'nün olaydan bir gün sonra Fransa'ya gittiği belirlendi. Yapılan araştırmada E.Ö'nün Gülay'ın eşi E.G. ile uzaktan akraba oldukları, 1999'da bir süre nişanlı kaldıkları belirlendi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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