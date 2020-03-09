"Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi"nde ilk kazma vuruldu - Son Dakika
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"Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi"nde ilk kazma vuruldu

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Altındağ Belediyesinin beraber çalışma yürüttüğü Feridun Çelik Mahallesi sınırlarında yer alan "Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında ilk kazma vuruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Altındağ Belediyesinin beraber çalışma yürüttüğü Feridun Çelik Mahallesi sınırlarında yer alan "Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında ilk kazma vuruldu.

Altındağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Feridun Çelik Mahallesi'nde yürütülen Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilecek 451 konut ve sosyal donatı alanları için çalışmalar başladı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kısa süre önce ihalesi tamamlanan proje kapsamındaki konutlar, yatay mimariye uygun inşa edilecek.

Payamlıtepe Ormanlarına da komşu olan Cinderesi bölgesinde yürütülen projede, spor tesisleri, yeşil alanlar, meydan, ticaret alanları, cami ve sosyal tesisler de yer alacak.

"Modern bir Cinderesi inşa edeceğiz"

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, konuya ilişkin değerlendirmesinde, göreve geldiği günden itibaren Cinderesi bölgesindeki mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Cinderesi'nde önemli adımlar attıklarını ifade eden Balcı, "İnşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte spor alanları, yeşil alanları ve sosyal donatıları olan modern bir Cinderesi inşa edeceğiz. Hedefimiz, hak sahiplerinin yıllardır özlemini çektiği evlerine bir an önce kavuşmalarını sağlamak. Hemşehrilerimizin huzur içinde yaşadığı planlı bir Altındağ oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:38 Kaynak: AA
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