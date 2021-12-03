Çine, Germencik ve Söke'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik, Söke ve Çine ilçelerinde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, bedensel engelli sosyal bilgiler öğretmeni Mevlüt Uyanık'ı sınıfında ziyaret etti.

Gülenç, anlamlı günde fedakarlığı ve azminden dolayı Unayık'ın yanında olduklarını göstermek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mevlüt Uyanık ise Gülenç ve Çiftçi'ye teşekkür ederek, "Eğitim bütün engelleri aşar. Aşamayacağımız bir sorun yok. Bize inanın, bize güvenin, biz başaracağız. Bütün engellilerin bundan sonra hayatlarının daha kolay olmasını diliyorum." dedi.

Söke

Söke Kıryarlar Özel Eğitim Uygulama Okulunda düzenlenen etkinlikte engelli öğrencilerden oluşan grup, müzik dinletisi sundu.

Okul Müdürü Burcu Pakalın, konuşmasında, farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Programa Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Çınar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı da katıldı.

Çine

Çine ilçesinde de Gizem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler İlçe Emniyet Amiri Talat Afşar'ı makamında ziyaret etti.

Afşar, öğrencilerden Hasan Bayram'a polis üniforması, Elif Yıldız'a ise polis şapkası hediye etti.