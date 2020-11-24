Çine ve Germencik'te Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ve Germencik ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı.

Çine Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Üstündağ tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Üstündağ, burada günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı.

Törene, Kaymakam Turan Erdoğan, Belediye Başkan Vekili Timuçin Karabulut, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Soydan Hekim ve İlçe Emniyet Müdürü İsmet Şimşek de katıldı.

Germencik ilçesindeki tören ise Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törende, 38 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Cavit Bahtiyar'a İlçe Kaymakamı Ayhan Işık tarafından plaket takdim edildi.

Programa Belediye Başkanı Fuat Öndeş, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.