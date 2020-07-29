"Çinili camii ile ilgili kararını Kütahyalılar vermeli" - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, dünyaca ünlü Kütahyalı Ressam, Neyzen ve Minyatürist Ahmet Yakupoğlu tarafından Maltepe Mahallesi sakinlerinin destekleriyle 1973 yılında yaptırılan; mimarisiyle Doğu Türkistan, Türk İslam tarihini yansıtan Kütahya'nın sembol camilerinden biri olan Çinili Cami'de Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen çalışmalar, mevcut durum ve süreç hakkında bilgiler aldı.

Ahmet Yakupoğlu Müzesi'nde düzenlenen İstişare Toplantısı'na; DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Atilla Batur, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı Ali Tevfik Kurt katıldı.

2016 yılında başlatılan çalışmalar neticesinde karma yapı tekniğiyle inşa edilen Çinili Cami'de zemin araştırmalarının tamamlandığını; çalışmalar neticesinde minareden kaynaklı problemler ile zeminde kayma tespit edildiğini kaydeden DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Bilim Kurulu'nun rekonstrüksiyon (yeniden kurma) önerdiği bilgisini paylaştı.

Çinili Cami'nin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılıp aktarılmayacağına ilişkin istişarelerde bulunulan toplantıda; Vali Ali Çelik'in önerisiyle 2. bir Bilim Kurulu oluşturularak eldeki veri ve çalışmaların farklı bir bakış açışıyla değerlendirilip, yeni görüş alınmasına; ilin dinamiklerinin de katılacağı halka açık çalıştay düzenlenmesine karar verildi.

Çinili Cami'nin Kütahya'nın sahip olduğu en önemli kültürel miraslardan biri olduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, "Gayemiz; şehrin kimliğini taşıyan, şehrimizle bütünleşmiş Çinili Cami'yi sağlıklı şekilde geleceğe aktarılmasını sağlamak. Bu doğrultuda Çinili Cami'nin mevcut haliyle muhafazası mümkün mü, yapabileceğimiz ne var, elimizden gelen nedir sorusuna yanıt arayacağız" dedi.

İkinci Bilim Kurulu'nun görüşlerinin DPÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'ın önderliğinde düzenlenecek olan çalıştayda istişare edileceğini belirten Vali Çelik, "Çinili Cami hakkında, bilimsel veriler ışığında tüm Kütahyalılar karar vermeli; bu süreç de mümkün olan en kısa sürede tamamlanmalı" diye konuştu.

Vali Çelik, istişare toplantısının ardından Çinili Cami ile Ahmet Yakupoğlu Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu. - KÜTAHYA