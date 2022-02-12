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Cinnet geçiren adam dehşet saçtı: 13 yaşındaki kızını yaraladı, eşini öldürdü - Son Dakika

Cinnet geçiren adam dehşet saçtı: 13 yaşındaki kızını yaraladı, eşini öldürdü

12.02.2022 10:01

Bursa'da cinnet getiren baba, eşi Azime Akman ve kızı Merve Akman'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Anne olay yerine yaşamını yitirdi, kız ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Baba Muhammed Ergül ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sabah 06.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, Muhammed Ergün eşi Azime Akman ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

HEM KIZINI HEM KARISINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Aralarındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ergül, eline aldığı bıçakla Azime Akman ve 13 yaşındaki kızı Merve Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan anne ve kızı ağır yaralandı. Komşuların sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

CAMLARI KIRDI

Polislerin geldiğini gören Ergün, eve girmemelerini engellemek için kapıyı kilitledi. Daha sonra evin penceresini yumruk ve kafasıyla kırdı. Polislerin ikna etmesiyle teslim olan Ergül, olay yerinde ekipler tarafından gözaltına alındı. Ekiplerinin eve girdiğinde anne ve kızın kanlar içerisinde kaldığını gördü.

KARISI ÖLDÜ, KIZI AĞIR YARALI

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Azime Akman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, kızı Merve Akman ise ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Azime Akman'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan baba Muhammed Ergül eşi Azime Akmanın boğazını keserek öldürdüğü öğrenildi.

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Merve Akman, Polis, Bursa, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet geçiren adam dehşet saçtı: 13 yaşındaki kızını yaraladı, eşini öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinnet geçiren adam dehşet saçtı: 13 yaşındaki kızını yaraladı, eşini öldürdü - Son Dakika
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