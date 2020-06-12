Lonnie Walker, NBA’in en ilginç oyuncularından biri. Zira bazı maçlarda takımı San Antonio Spurs’ın süper yıldızı olurken bazı maçlarda adeta yoklara oynuyor. Saha dışı hayatında ihtiyaç sahibi bireylere yaptığı yardımlarla övgülere layık olan genç oyun kurucu, iki gün önce Instagram hesabında saçını kestiği bir video paylaşmıştı.

Lonnie, geçtiğimiz gece paylaştığı gönderide ise beşinci sınıftayken cinsel tacize ve tecavüze uğradığını belirtti.

“Beşinci sınıftayken saç stilimi değiştirdim, çünkü bu değişim benim için bir kamuflaj gibiydi. Beşinci sınıfın yaz aylarında ailemle birlikteydim. İsmini vermeyeceğim başka insanlar da vardı. O dönemde cinsel anlamda tacize ve tecavüze uğradım. O dönemde buna alışmıştım çünkü yaş olarak çok küçük olduğum için yaşananları anlamlandıramıyordum. Kolay kandırılabilen küçük bir çocuktum ve dünyanın nasıl bir yer olduğunu bilmiyordum, henüz. Saçım, kontrol edebildiğim bir şeydi. Saçımı istediğim zaman değiştirebiliyordum ve saçımın üzerinde kontrol sahibi olan tek kişinin kendim olduğumu biliyordum. Bu, bana güven veriyordu.”