Cip ile Midibüs Çarpıştı: 11 Yaralı- Bilecik

Bilecik
'te cip ile midibüsün çarpışması sonucu 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Azerbaycan
uyruklu Mirassof S. idaresindeki 34 MM 1844 plakalı cip, Osmaneli-Bilecik kara yolu Yenişehir
Kavşağı'nda fabrika işçilerini taşıyan Kadri D. yönetimindeki 11 S 0056 plakalı midibüsle çarpıştı.
Kazada, cip sürücüsü ile yanındaki Mirsadi Seyidov, Ersan Gülüm
, İsmet Turan ve Gurbet Çankaya
ile midibüsteki 6 işçi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Mirsadi Seyidov, Ersan Gülüm ve İsmet Turan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.