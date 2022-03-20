Cip taşıyan tır buzlanan yolda devrildi - Son Dakika
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Cip taşıyan tır buzlanan yolda devrildi

20.03.2022 00:58
Cip taşıyan tır buzlanan yolda devrildi

Samsun'da buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip yüklü tır şarampole devrildi.

Samsun'da buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip yüklü tır şarampole devrildi. Kazada, 4 araç hasar gördü.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Sakarlı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolunda seyir etmekte olan cip taşıyan tır, yol üzerinde meydana gelen gizli buzlanma dolayısıyla sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolu üzerinde savrulduktan sonra tırın dorsesi yol kenarındaki refüje düştü. Tırın dorse kısmının devrilmesi sonucu tırda bulunan 4 araç hasar aldı. Polis, karayolunu trafiğe kapatırken tır, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Maddi hasarlı olarak atlatılan kazada 45 dakika kapalı olan Samsun-Ordu Karayolu tekrar trafiğe açıldı. - SAMSUN

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Cip yüklü tır buzlanan yolda devrildi, 4 araç hasar gördü Cip yüklü tır buzlanan yolda devrildi, 4 araç hasar gördü

Sakarlı, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cip taşıyan tır buzlanan yolda devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cip taşıyan tır buzlanan yolda devrildi - Son Dakika
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