CIP Travel Antalyaspor galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Güneysu'yu 27-24 yenen CIP Travel Antalyaspor'un başantrenörü Fatih Işık, galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini belirtti.

Fatih Işık, yaptığı yazılı açıklamada, Güneysu'nun ligde son sırada olmasına rağmen antrenör değişikliği ve oyuncu takviyesi ile ciddi bir yapılanmaya gittiğini aktardı.

Rakibin hem seyirci hem de takım olarak iyi organize olduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

"İlk dakikalarda özellikle basit savunma hatalarımızla sıkıntı yaşasak da devreyi 15-12 önde tamamladık. Hücum ve savunma organizasyonlarında yaşadığımız sıkıntılarla önce 15-15'i yakaladılar, ardından 21-20 öne de geçtiler. Aldığımız mola sonrası son 10 dakikada yeniden motive olduk. Önce 23-23 beraberliği yakaladık. Ardından 26-23 öne geçtik ve son olarak 27-24'lük sonuçla kazanmayı bildik."

Ligin 15. haftasında Nilüfer Belediyespor ile yapacakları maçının hazırlıklarına başlayacaklarını belirten Işık, "Bu maçı da kazanarak galibiyet serisini 4'e çıkarmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Teknik ekip ve oyuncular olarak yarı final ve final şansını zorlamak istediklerini aktaran Işık, "Bu anlamda taraftarımızın desteği çok önemli. 29 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de oynayacağımız Nilüfer Belediyespor maçında taraftarlarımızı Süleyman Evcilmen Spor Salonu'na bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.