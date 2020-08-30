Çipli sahte kimlikle telefoncuları dolandıran kadın yakalandı - Son Dakika

KOCAELİ ve Sakarya'da üzerinde taşıdığı çipli sahte ehliyet ve kimliklerle telefon bayilerini dolandıran S.C. adlı kadın, polis ekiplerince yakalandı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün öğle saatlerinde bir cep telefonu bayisinin şüpheli görükleri bir kadın müşteri için yaptığı ihbar üzerine harekete geçti. Adrese gelen ekipler telefoncuda bulunan şüpheli kadına kimlik sorgusu yaptı. Gösterdiği kimliğin sahte olduğunun anlaşılması üzerine şüpheli gözaltına alınarak Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Buradaki sorgusunda gerçek adının S.C.(23) olduğu öğrenilen şüphelinin, karakolda kadın polisler tarafından yapılan üst aramasında sahte çipli ehliyet, sahte bakanlık giriş kartı ve 5 çipli sahte kimlik ele geçirildi.