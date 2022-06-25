Çırağının kullandığı motosiklet kazasında öldü - Son Dakika
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Çırağının kullandığı motosiklet kazasında öldü

25.06.2022 23:59
Çırağının kullandığı motosiklet kazasında öldü

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, 17 yaşındaki sürücü L.G.'nin kontrolünden çıkan motosiklet devrildi.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, 17 yaşındaki sürücü L.G.'nin kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Kazada motosiklette bulunan otomotiv ustası Cahit Keskin (39) yaşamını yitirirken, çırağı L.G. ise yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Menderes Mahallesi'ndeki Bayramiç Taşıyıcılar Kooperatifi önünde meydana geldi. L.G., iddiaya göre kullandığı motosiklet ile önünde ilerleyen traktöre çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, devrildi. Motosiklette yolcu olarak bulunan otomotiv ustası Cahit Keskin ağır, çırağı L.G. ise hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Cahit Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan L.G.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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